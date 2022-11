За първи път от десетилетия: Изригна най-големият вулкан в света (ВИДЕО/СНИМКИ)

Х авайският Мауна Лоа, най-големият действащ вулкан в света, изригна за първи път от близо 40 години, съобщиха американските власти, като е изхвърлил лава и пепел, а аварийните екипи са преминали в състояние на тревога.

Изригването може да представлява заплаха за близките жители, съобщи Геоложката служба на САЩ в 23:45 ч. местно време в неделя (9:45 ч. по Гринуич в понеделник) около 15 минути след изригването на територията на Националния парк "Хавайските вулкани".

Мауна Лоа показва признаци на натрупване на изригване от години, според USGS, която заяви, че продължаващото изригване е видимо от Кона, град на западното крайбрежие на главния остров Хавай, на около 45 мили (72 км) от вулкана.

"Ако изригващите отвори мигрират извън стените му, потоците лава може бързо да се придвижат надолу по склона", според USGS.

The Mauna Loa volcano in Hawaii is erupting for the first time since 1984. The USGS has issued a "warning" meaning "Hazardous eruption is imminent, underway, or suspected". An ashfall advisory is in effect downwind of the volcano. pic.twitter.com/PB65p5stnO