Силна тропическа буря удари Япония, има пострадали

С илна тропическа буря връхлетя югозападната част на Япония, като остави без ток десетки хиляди домакинства, отмени стотици полети и причини наранявания на девет души.
Японската метеорологична агенция предупреди за високи вълни, свлачища и наводнения, докато бурята „Джангми“, която вече не се класифицира като тайфун, се движи на север, след като на 1 юни се стовари върху субтропическия остров Окинава.
📷 Storm No.6 Update: Storm No.6 (Jangmi), has just passed Okinawa, Japan, causing considerable damage to trees and infrastructure, and caused injuries to over 10 people. It is now heading towards the main islands of Japan.— YourJapan.Info (@YourJapanInfo) June 2, 2026
Цялото население на град Миязаки на остров Кюшу, около 390 000 души, беше приканено да напусне домовете си, предаде АФП.
Проливни дъждове и силни ветрове, които повалиха 10-метрово дърво в Окинава, бяха заснети в кадри, излъчени от местните медии.
Около 17 000 домакинства на острова и над 30 000 в югозападния регион Кагошима останаха без ток сутринта.
Главният правителствен говорител Минору Кихара съобщи, че тайфунът „Джангми“ е ранил девет души в Окинава.
Обществената телевизия NHK съобщи, че нараняванията са били причинени от „Джангми“, който е отнесъл предмети в автомобили, а силните ветрове са довели до загуба на равновесие у хората.
Japan is on high alert as a severe tropical storm moves closer to the country, bringing widespread disruption across transport and daily life.— Ocean News (@OceanNewsUK) June 1, 2026
Кихара предупреди, че общественият транспорт в Токио и близките градове може да бъде засегнат от прекъсвания на 3 юни, тъй като бурята наближава.
„За тези от вас, които живеят в райони, които вероятно ще бъдат засегнати от бурята, моля, следете внимателно информацията за евакуация, издавана от вашите общини, и имайте предвид необходимостта от навременна евакуация. Моля, бъдете бдителни и се погрижете да предприемете мерки за опазване на живота си“, заяви Кихара.
Двете най-големи японски авиокомпании – All Nippon Airways и Japan Airlines, отмениха общо 600 полета, планирани за периода от 1 до 3 юни.