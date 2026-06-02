Свят

Силна тропическа буря удари Япония, има пострадали

2 юни 2026, 09:58
Източник: iStock Photos/Getty Images

С илна тропическа буря връхлетя югозападната част на Япония, като остави без ток десетки хиляди домакинства, отмени стотици полети и причини наранявания на девет души.

Японската метеорологична агенция предупреди за високи вълни, свлачища и наводнения, докато бурята „Джангми“, която вече не се класифицира като тайфун, се движи на север, след като на 1 юни се стовари върху субтропическия остров Окинава.

Цялото население на град Миязаки на остров Кюшу, около 390 000 души, беше приканено да напусне домовете си, предаде АФП.

Проливни дъждове и силни ветрове, които повалиха 10-метрово дърво в Окинава, бяха заснети в кадри, излъчени от местните медии.

Около 17 000 домакинства на острова и над 30 000 в югозападния регион Кагошима останаха без ток сутринта.

Главният правителствен говорител Минору Кихара съобщи, че тайфунът „Джангми“ е ранил девет души в Окинава.

Обществената телевизия NHK съобщи, че нараняванията са били причинени от „Джангми“, който е отнесъл предмети в автомобили, а силните ветрове са довели до загуба на равновесие у хората.

Кихара предупреди, че общественият транспорт в Токио и близките градове може да бъде засегнат от прекъсвания на 3 юни, тъй като бурята наближава.

„За тези от вас, които живеят в райони, които вероятно ще бъдат засегнати от бурята, моля, следете внимателно информацията за евакуация, издавана от вашите общини, и имайте предвид необходимостта от навременна евакуация. Моля, бъдете бдителни и се погрижете да предприемете мерки за опазване на живота си“, заяви Кихара.

Двете най-големи японски авиокомпании – All Nippon Airways и Japan Airlines, отмениха общо 600 полета, планирани за периода от 1 до 3 юни.

Източник: БГНЕС    
