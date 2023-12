Байдън "не е сигурен" дали би се кандидатирал за преизбиране, ако Тръмп не се кандидатира

П резидентът на САЩ Джо Байдън заяви, че може би би се отказал от кандидатурата си за преизбиране ако не се беше изправил срещу Доналд Тръмп, като добави, че републиканецът представлява уникална заплаха за страната, предаде Ройтерс.

"Ако Тръмп не се кандидатираше, не съм сигурен, че щях да се кандидатирам", каза Байдън на събитие за набиране на средства за кампанията му през 2024 г. край Бостън. "Не можем да му позволим да спечели."

Забележките на Байдън идват в момент, в който дори твърдите избиратели на демократите изразяват загриженост относно възрастта на президента. Той навърши 81 години миналия месец.

