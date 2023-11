Рожденният ден на Байдън и тежката предизборна кампания

З а много хора на определена възраст идва момент, когато отбелязването на още един рожден ден, още една дата от календара, не се посреща със същия ентусиазъм, както преди. И това се отнася за хора, които не се кандидатират за президент.

За Джо Байдън, който навършва 81 години днес, рожденият ден може да донесе повече отговорност, отколкото веселба. Едно напомняне за възрастта му на и без това скептичния електорат. За разлика от други президенти, които са празнували рождени дни с пищни политически събития, Байдън планира да отбележи своя юбилей насаме със семейството си в Нантъкет по-късно тази седмица.

Най-добрият подарък за рожден ден, на който най-възрастният президент в американската история би могъл да се надява, би бил стратегия за успокояване на тревогите на избирателите, но това е трудно да се постигне. Байдън и неговият екип възприеха подхода, че неговият опит във вътрешното законодателство и международното лидерство трябва да опровергаят всякакви притеснения относно възраста му, въпреки че проучванията постоянно показват, че тази аргументация не е убедителна.

Някои демократи твърдят, че Байдън трябва да направи повече, за да се пребори най-вероятния си съперник републиканец, бившия президент Доналд Тръмп, който е на 77 години. Тръмп предупреди, че страната е на ръба на Втората световна война, обърка лидерите на Унгария и Турция и се похвали, че е победил бившия президент Барак Обама в анкетите, когато, разбира се, Обама не се кандидатира. Ако Тръмп спечели нов мандат следващата година, той ще поеме статута на най-възрастния президент на страната, когато четирите години изтекът.

Някои настоящи и бивши членове на администрацията, смятат, че служителите на Байдън трябва да спрат да го третират като старец, на когото нямат доверие, и да му позволят да общува повече с обществеността и репортерите. Те смятат, че президентът трябва да започне да се включва по-активно в кампанията, за да покаже енергичността си, да вложи повече хумор, за да разсее въпроса и дори да се похвали с възрастта си, вместо да я игнорира.

Други обаче са убедени, че той трябва да бъде "скрит" още повече, да му се даде повече време за почивка и да не го изпращат на толкова много изтощителни международни пътувания.

Едно нещо, което Белият дом не може да направи, е да направи Байдън по-млад. В скорошно проучване на "Ню Йорк Таймс" в ключови щати, 71% от респондентите казаха, че Байдън е „твърде стар“, за да бъде президент, включително 54% от собствените му поддръжници. Едва 39% смятат същото за Тръмп.

"Байдън няма властно или очарователно присъствие на сцената на президентските избори", смята Джон Б. Джудис, дългогодишен политически анализато.

Джудис заяви, че според него Байдън е показал "изумителен успех" в приемането на важни закони за изграждане на инфраструктура, намаляване на цената на лекарствата и борба с изменението на климата, и добави, че планира да гласува за президента. Но той отбеляза, че от президентите се очаква да бъдат едновременно ръководител на правителството и държавен глава - министър-председател и крал, ако щете - и че частта с публичността е убягнала на Байдън.

„Мисля, че много избиратели и по-специално млади хора, които изобщо не се отчайват от политическите му позиции или постижения, са отблъснати от пълния му провал като публична личност“, отбеляза Джудис. „И не знам как това може да се поправи. Най-голямата надежда на Байдън в това отношение е възприятието на избирателите за Тръмп като лош или дори зъл баща, който иска да разбие семейството."

Нищо не дразни служителите на Белия дом повече от обсъждането на възрастта на президента, което те разглеждат като мания на медиите, която не съответства на енергичния и остър ум на Байдън, който описват в служителите в Овалния кабинет. Да, Байдън се бърка, когато ходи, говори тихо и понякога обърква имена и подробности, но запознати отбелязват, че той поддържа смазващ график, който би уморил дори много по-млад президент.

Само през последните няколко седмици Байдън посвети безброй часове на управлението на войната на Израел с Хамас, като същевременно беше домакин на отделни срещи на върха с лидери от Азия, Европа и Западното полукълбо. Той направи еднодневно пътуване до Израел, прелитайки света и обратно, без да спира в хотелска стая и работи по телефона безкрайно, за да се справи с кризи в чужбина с висок залог.

В коментар за рожденния ден Белият дом не засегна въпроса за възрастта на президента, а се съсредоточи върху постиженията му, подчертавайки, че дългият му опит във Вашингтон се е отплатил.

„Поради десетилетия опит на президента Байдън в обществена служба и дълбоки връзки с лидери в Конгреса, той прие законодателство, което помогна за създаването на повече от 14 милиона работни места, по-ниски разходи за лекарства с рецепта, инвестирането в инфраструктурата и технологиите на Америка и доведе до най-силното икономическо възстановяване в развития свят“, подчерта Бен Лаболт, директор по комуникациите на Белия дом.

„Той съживи съюзите на световната сцена – култивирани в продължение на много години – за насърчаване на интересите на Америка и за силен отговор, когато възникнат глобални кризи“, добави Лаболт.

Саймън Розенберг, ветеран от Демократическата партия, каза, че Белият дом трябва да се облегне още повече на предимствата на възрастта на Байдън, вместо да предприема отбранителна стратегия.

„Той постигна успех поради възрастта си, а не въпреки нея“, смята Розенберг. „Не можем да избягаме от проблема с възрастта. Това ще бъде основна част от дискурса, но ще направим политическа грешка, ако не оспорим неготивните твърдения по-агресивно."

Марджи Омеро, социолог от Демократическата партия, каза, че има естествени граници на това, което Белият дом може да направи. „Никой, дори президент, не може да направи нищо, за да избегне своя рожден ден“, заяви тя. „Президентът Байдън трябва да продължи да прави това, което е правил досега: да се свързва лично с хората, да разказва шеги и да подчертава постиженията на своята администрация.“

Някои партийни стратези твърдят, че възрастта доминира в дискусията за Байдън напоследък отчасти защото президентът все още не се е ангажирал напълно в надпреварата с Тръмп. В крайна сметка демократите и независимите, които може да се отнасят подозрително към настоящия президент, който ще бъде на 86 години в края на евентуалния втори мандат, ще стигнат до заключението, че е по-добре да подкрепят осемдесетгодишен, с когото са съгласни, отколкото друг, който скоро ще навърши 80 г. и е смятан за заплаха за демокрацията.

