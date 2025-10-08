Свят

Ново проучване: Джими Кимъл е по-популярен от Тръмп, Белият дом гневно отвърна

„Според ново проучване на YouGov – което е сериозен сайт за анкети... или поне беше преди това – аз съм по-популярен от президента на Съединените щати“

8 октомври 2025, 11:24
Ново проучване: Джими Кимъл е по-популярен от Тръмп, Белият дом гневно отвърна
Д жими Кимъл и Доналд Тръмп коментираха ново публикувано проучване, което сравнява популярността им, докато водещият на късното шоу продължава да критикува президента в ефир. В епизода на Jimmy Kimmel Live! от понеделник, 6 октомври, 57-годишният водещ се обърна към наскоро публикувано проучване на YouGov, което предполага, че той е по-популярен от настоящия президент, предаде People

Кимъл описа новото проучване като „вълнуваща новина“ в началния си монолог, отбелязвайки, че това идва след „няколко адски седмици“, включително кратко спиране от ефир. „Според ново проучване на YouGov – което е сериозен сайт за анкети... или поне беше преди това – аз съм по-популярен от президента на Съединените щати“, каза той под бурни аплодисменти.

Ефектът „Джими Кимъл“: Как 6,3 милиона зрители доказаха, че скандалът продава

Кимъл продължи: „Помните ли човека, който постоянно казва, че нямам рейтинг? Е, това прави двама ни. Анкетирали са над 1000 души и аз водя пред Тръмп с 16 точки. Аз съм на плюс три, а той е на минус 13.“

YouGov събра отговори от 1656 участници. От тази група 41% имаха благоприятно мнение за Тръмп, в сравнение с 54%, които бяха неблагоприятни. Пет процента от анкетираните отговориха „Не знам“ на въпроса. За сравнение, 44% от 1654 анкетирани имаха благоприятно мнение за Кимъл, 41% бяха неблагоприятни, а 15% отговориха „Не знам“.

Тръмп се разгневи: Обиди Джими Кимъл и отправи остри обвинения към телевизия ABC

Кимъл описа резултатите като „приятни“, но добави: „Като се има предвид фактът, че не съм осъждан престъпник, приятел на Джефри Епщайн, никога не съм плащал на порнозвезда и не съм изпращал екип от маскирани главорези в парк, за да отвлекат възрастна дама от внуците й, чувствам, че рейтингът ми би трябвало да е по-висок, нали?“

„В този момент дори намирането на нокът в салатата ви има преднина от седем точки пред Доналд Тръмп“, каза той.

Водещият, който наскоро се завърна в телевизията след спирането, подкрепено от Тръмп, шеговито добави: „Наистина се надявам той да не види това“, имайки предвид анкетата. „Мразя да го разстройвам, нали знаете.“

„Но мисля, че може да е разстроен, защото Белият дом публикува изявление днес следобед“, каза Кимъл. „Това е истинско изявление: Над 77 милиона американци се явиха на изборния ден, за да гласуват за президента Доналд Дж. Тръмп, който изпълнява своя огромен мандат да постави Америка на първо място. Джими Кимъл се моли всяка вечер да получи дори част от тази подкрепа, за да задържи шоуто си в ефир, след като рейтингите му спаднаха с 64% миналата седмица. Тъжно!“

Изявлението беше споделено и с Newsweek от говорителя на Белия дом Анна Кели. 

Предлагайки съвет, Кимъл разкри как Тръмп може да подобри рейтинга си на одобрение, тъй като президентът „много дълбоко се интересува от подобни неща“. „Ако иска да подобри числата си на одобрение, имам идея – да публикува файловете на Епщайн“, каза водещият на късното шоу.

„Направиха и анкета за това“, продължи Кимъл. „Огромно мнозинство казва, че иска да види файловете на Епщайн. Седемдесет и седем процента от американците искат файловете на Епщайн да бъдат публикувани, но 100% от нашия американски президент не иска това да се случи.“

Шоуто на Кимъл беше свалено от ефир за шест дни, след като той направи противоречиви изявления относно убийството на Чарли Кърк. Шоуто се завърна на 23 септември, като средно 6,26 милиона телевизионни зрители го гледаха. Ранните рейтинги бяха три пъти по-високи от средните за шоуто. На 25 септември Кимъл коментира „бурната седмица“ и скока в рейтингите си, шегувайки се: „Не бихме могли да го направим без вас, господин президент. Много благодаря.“

По време на монолога си в понеделник Кимъл продължи да се подиграва на президента за други скорошни коментари, като например опроверганите твърдения, които той направи за Осама бин Ладен. Докато говореше пред членове на Военноморските сили в неделя, 5 октомври, Тръмп каза: „И моля, запомнете, писах за Осама бин Ладен точно преди една година.“ Той се поправи, уточнявайки: „Една година преди той да взриви Световния търговски център. И казах: Трябва да следите Осама бин Ладен. И фалшивите новини никога няма да ми позволят да се измъкна с това изявление, освен ако не беше вярно.“

„В книгата писах – каквото и да е заглавието, не мога да ви кажа – но мога да ви кажа, че има страница, посветена на факта, че видях някой на име Осама бин Ладен, и не ми хареса, и казах: Трябва да се погрижите за него. Не го направиха; година по-късно той взриви Световния търговски център. Така че трябва да си вземете малко заслуга, защото никой друг няма да ми я даде“, каза Тръмп.

Кимъл описа коментарите като опит на Тръмп „да си припише заслуга за мисия, която по никакъв начин не е изпълнил“.

 „Всички знаеха, че бин Ладен е опасен терорист през 2000 г. Трябва ли да вярваме, че е получавал разузнавателни брифинги на снимачната площадка на рекламите си за Pizza Hut по това време?“

Докато монологът продължаваше, той спомена ново предложение за сечене на монета с лика на Тръмп, което стана водеща новина на фона на спирането на работата на правителството. „Само Доналд Тръмп би спрял правителството и би казал: Хей, нека изсечем малко пари с голямата ми дебела глава върху тях“, подигра се Кимъл, като по-късно описа идеята като „сериозна опасност от задавяне за Ерик [Тръмп, синът на президента]“.

