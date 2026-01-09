Свят

Арестуваха 10 души, откраднали криптовалута за над 4 млн. долара в Турция

Това е станало при инсценирана полицейска операция в Анталия

9 януари 2026, 11:33
Арестуваха 10 души, откраднали криптовалута за над 4 млн. долара в Турция
Източник: iStock photos/Getty images

Т урските власти арестуваха десет души, сред които и действащ полицай, заподозрени в присвояване на криптовалута за над 4 милиона долара при фалшива полицейска операция в южния турски град Анталия, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“. 

Задържаха над 225 души при мащабна операция в Турция

По информация на турската прокуратура инцидентът е станал рано сутринта на 29 декември м.г., когато шестима души, облечени в полицейски униформи и жилетки, са влезли във вила в квартал Ширинялъ, представяйки се за полицейски служители и показвайки фалшиви полицейски карти. 

Арестуваха почти 100 души при спецоперации в Турция

Като заявили, че имат съдебна заповед за обиск, шестимата души закопчали с белезници охранителите на имота и прехвърлили криптовалути на стойност над 4 милиона долара от сметката на собственика на обекта в техни сметки, като същевременно иззели записите от охранителните камери на вилата. 

След подаден сигнал по случая Главната прокуратура на Анталия е провела разследване, в рамките на което са идентифицирани и задържани общо 13 заподозрени за извършването на фалшивата операция.

Заради критики срещу Ердоган: Разследват лидера на турската опозиция

От тях десет, сред които един руски и двама белгийски граждани, са оставени в ареста, а на други трима са наложени мерки за съдебен контрол. 

При претърсвания в домовете и превозните средства на заподозрените са установени и иззети общо два пистолета, над 60 000 долара в брой, портфейл с криптовалути, пластмасови белезници, използвани при инцидента и 23 мобилни устройства.

Източник: БТА/Кристиан Стратев    
турция фалшива акция криптовалута арести анталия
Последвайте ни
Студ, сняг и поледици: Каква е пътната обстановка в София

Студ, сняг и поледици: Каква е пътната обстановка в София

Бруклин Бекъм блокира родителите си: Контакт само чрез адвокати

Бруклин Бекъм блокира родителите си: Контакт само чрез адвокати

Земетресение в южния турски окръг Кахраманмараш

Земетресение в южния турски окръг Кахраманмараш

Жена яде 2 кг сурово месо дневно: Какво се е случило с тялото ѝ

Жена яде 2 кг сурово месо дневно: Какво се е случило с тялото ѝ

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Dacia готви достъпно комби на цена около 17 000 евро

Dacia готви достъпно комби на цена около 17 000 евро

carmarket.bg
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 1 ден
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 1 ден
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 1 ден
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 1 ден

Виц на деня

НАСА съобщи, че е открила вода на Марс. От ВиК обмислят как да я включат в сметките.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Магнитни бури от 9 до 12 януари: Как ще ни повлияят

Магнитни бури от 9 до 12 януари: Как ще ни повлияят

Любопитно Преди 15 минути

Такива смущения могат да засегнат не само технологиите и комуникациите, но и благосъстоянието на хоратa

Имамоглу към Ердоган: И от затвора ще спечеля изборите

Имамоглу към Ердоган: И от затвора ще спечеля изборите

Свят Преди 18 минути

Арестът на популярния кмет през месец март 2025 година предизвика масови национални протести и международна реакция

<p>Хващаме грип по-лесно, ако носът ни е студен</p>

Проф. Ива Христова: Хващаме грип по-лесно, ако носът и шията ни са студени

България Преди 58 минути

Важно е краката ни да не са студени и мокри, особено при децата. Чрез охлаждането на крайниците – краката, шията, главата, отваряме вратата за вируси, казва проф. Христова

Поледиците в София изпратиха над 140 души в "Пирогов"

Поледиците в София изпратиха над 140 души в "Пирогов"

България Преди 1 час

Най-тежко са пострадали няколко жени и мъж на около 50 години

„Малките неща“, голямото вдъхновение – честит рожден ден, Милена!

„Малките неща“, голямото вдъхновение – честит рожден ден, Милена!

Любопитно Преди 1 час

Следващите 50 години планирам да са по-дълбоки, написа тя в социалните мрежи

Многото лица на Тръмп: Eго, контрол и два часа без филтър - какво видяха журналистите от NYT

Многото лица на Тръмп: Eго, контрол и два часа без филтър - какво видяха журналистите от NYT

Свят Преди 1 час

По време на обширно интервю на четири очи с The New York Times президентът Тръмп показа различните образи, които използва в ролята си. Разговорът премина през редица непредсказуеми обрати

Един загинал и 38 в неизвестност след срутване на огромно сметище във Филипините

Един загинал и 38 в неизвестност след срутване на огромно сметище във Филипините

Свят Преди 1 час

Смята се, че много от жертвите са работници на депото

Как да оцелееш на улицата: Пингвинската походка срещу черния лед

Как да оцелееш на улицата: Пингвинската походка срещу черния лед

Любопитно Преди 1 час

Пухкавите животни са еволюирали, за да се справят с ледените условия - и е време човечеството да вземе пример от тях

Тежка катастрофа на пътя Русе – Бяла, има загинал

Тежка катастрофа на пътя Русе – Бяла, има загинал

България Преди 1 час

Инцидентът е възникнал на около 200 метра след разклона за село Иваново, в посока град Бяла

Макрон: САЩ се отдалечават от съюзниците си

Макрон: САЩ се отдалечават от съюзниците си

Свят Преди 2 часа

"Навлизаме в свят на велики сили, в който има реално изкушение светът да бъде разпределен", заяви френският президент

Коварен риск "дебне" по пътищата: Какво да правим при "черен лед" (ВИДЕО)

Коварен риск "дебне" по пътищата: Какво да правим при "черен лед" (ВИДЕО)

България Преди 2 часа

Става въпрос за много тънка, почти невидима ледена покривка върху пътя, която прилича на мокър асфалт

Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

Технологии Преди 2 часа

Голямата четворка на водещите производители на процесори почти изцяло говорят само за това колко добре се справят техните чипове с изкуствения интелект и как ще дефинират новото десетилетие. До степен, че сякаш индустрията забрави всичко останало

Изкуственият интелект на Мъск е създал сексуални изображения с деца

Изкуственият интелект на Мъск е създал сексуални изображения с деца

Свят Преди 2 часа

Момичета са на възраст между 11 и 13 години

С краден автомобил: Млад мъж катастрофира в оградата на детска градина в Царево

С краден автомобил: Млад мъж катастрофира в оградата на детска градина в Царево

България Преди 2 часа

Случаят се разиграва в ранните часове в четвъртък

Извънредна ситуация на МКС заради сериозно медицинско състояние

Извънредна ситуация на МКС заради сериозно медицинско състояние

Свят Преди 2 часа

Това е първата предсрочна евакуация в историята на МКС, която е обитавана непрекъснато от 2000 г. насам

Ски скачачите и техният "неочакван коз" срещу амбициите на Тръмп за Гренландия

Ски скачачите и техният "неочакван коз" срещу амбициите на Тръмп за Гренландия

Свят Преди 2 часа

Ще бъде ли американският президент възмутен или възхитен от подвизите на звездите на зимните спортове?

Всичко от днес

От мрежата

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg

Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

dogsandcats.bg
1

Пухкава "летяща чиния" над София

sinoptik.bg
1

Рекордно слаб дърводобив през 2025 година

sinoptik.bg

Принцесата на Уелс на 44: Празник на силата, грацията и новото начало

Edna.bg

Юлиан Костов e номиниран за SAG-AFTRA Actor Awards като част от актьорския състав на „Белият лотос“

Edna.bg

"Бончук" светва до 2 години, обяви заместник-кметът на Дупница

Gong.bg

Ейса избра София Вергара, докато Григор губеше

Gong.bg

Поледиците в София пратиха 140 души в „Пирогов”

Nova.bg

КЗК ще следи на необоснован ръст на цените на лекарствата

Nova.bg