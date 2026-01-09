Жена яде 2 кг сурово месо дневно: Какво се е случило с тялото ѝ

У енди Маршал, 28-годишна собственичка на тату студио от Флорида, консумира около два килограма сурово месо всеки ден. В менюто ѝ влизат кайма, кръвясали стекове, студени меса и цели парчета месо с кост, съобщава New York Post .

Източник: iStock

Суровото месо като начин на живот

Маршал участва в новия сезон на шоуто My Strange Addiction, открито демонстрирайки страстта си към суровото месо.

Любовта ѝ към него започнала още в детството, когато прекарвала време с баба си. За нея това не е просто храна, а емоционална връзка и навик, от който не възнамерява да се отказва напълно. Тя признава, че обществото намира поведението ѝ за отвратително, но това не я спира.

Опасности от консумацията на сурово месо

Лекари предупреждават, че суровото месо може да съдържа опасни бактерии като:

Salmonella, Listeria, Campylobacter, E. coli, както и паразити.

По време на медицински преглед у Маршал е открита хронична инфекция с E. coli в червата. Въпреки че няма симптоми, лекарите предупредили, че бактериите могат да станат резистентни към антибиотици, което представлява сериозен риск при поява на други заболявания.

Източник: Getty Images/iStock

Реакцията на семейството ѝ

Семейството на партньора ѝ открито се противопоставя на тази ѝ "страст". След консултация с лекар Маршал обещала да промени начина си на хранене. Тя е отказала суровата кайма и планира да консумира само месо от проверени източници, но не възнамерява да се отказва напълно от суровото месо.

Важно е да се отбележи, че в някои култури суровото месо е традиционно ястие, като steak tartare или carpaccio.

Въпреки това лекарите подчертават, че ежедневната консумация на големи количества сурово месо може да доведе до сериозни здравословни проблеми, дори и при отсъствие на симптоми.