Дъщерята на Навални работи за предизборната кампания на Камала Харис

Д ъщерята на руския политик Алексей Навални, Дария, работи в предизборния щаб на кандидата за президент на Демократическата партия, сегашен вицепрезидент Камала Харис. Актуализираната информация за мястото на работа на страницата на Навалная в LinkedIn беше забелязана от Wonderzine, съобщава UNN с позоваване на BBC.

🇷🇺🇺🇸Navalnaya is now working for Kamala Harris.



So the daughter of the “True Russian president” is campaigning for democrats. pic.twitter.com/peiYXOnR9m