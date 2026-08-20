Проучване: Използването на изкуствен интелект вдига оценките за домашно, но сваля тези от изпити

И зкуственият интелект е чудесен за училищната работа - докато не стане невъзможно да го използвате на тестовете, показва ново мащабно проучване, пише New York Post.

Според изследването, проведено в Китай, учениците, които разчитат на изкуствен интелект за домашните си, постигат по-високи оценки и приключват с задачите си за рекордно кратко време. В същото време обаче те се представят значително по-зле на изпитите в сравнение с връстниците си, които учат по традиционния начин.

Students who use AI score great on homework, but bad on tests, large-scale new study shows https://t.co/9A6yOBwipj pic.twitter.com/JIGCD3ntu4 — New York Post (@nypost) August 19, 2026

За период от шест месеца учениците, използващи AI, са повишили оценките си за домашна работа с близо една пета (18%) по всички предмети. Това показват данните от съвместното проучване на Дейвид Стромберг от Стокхолмския университет, Виктор Лей и Ву Янхуей от Университета в Хонконг.

В същото време необходимото време за изпълнение на всяка задача е спаднало от 64 на 45 минути.

Когато обаче се стигне до реалните изпити, учениците, използвали изкуствен интелект за домашните си, са постигнали с 20% по-ниски резултати спрямо тези, които са разчитали само на собствените си знания.

Експертите посочват, че навлизането на AI е разрушило пряката връзка между високите оценки от домашните и реално усвоените знания, необходими за тестовете.

Проучването е обхванало 27 000 ученици на възраст между 12 и 18 години в Китай, където използването на технологиите отбелязва огромен ръст. Около 80% от тях съобщават, че ползват китайски AI модели като Doubao и DeepSeek, докато останалите 20% формират контролната група.

На Запад проникването на изкуствения интелект в образованието е още по-мащабно. Приблизително 80-90% от студентите в САЩ, 94% във Великобритания и 93% в Германия признават, че го използват в учебния си процес, според данни от миналогодишно проучване на компанията Chegg.

In a recent study, pupils using AI saw their average homework score rise by 18% across all subjects after six months. But come exam time, the same students scored 20% below their classmates who had not called on AI’s help. We analyse the data https://t.co/1v1MoCuaXz — The Economist (@TheEconomist) August 18, 2026

Въпреки това доказателствата не показват, че изкуственият интелект е вреден сам по себе си.

В друго паралелно изследване студенти от колежа „Мидълбъри“ във Върмонт са били обучавани по непозната тема – едни с помощта на AI чатбот, а други без. Всички, които са използвали технологията, са постигнали по-високи резултати на последвалите тестове, като са запазили това предимство и при повторно тестване седмица по-късно, сочат данните от авторите на проучването Зара Контрактор и Герман Рейес.

„Изкуственият интелект може значително да повиши ефективността на ученето, но само за тези, които го използват интелигентно“, се посочва в анализа. „Учениците трябва да се научат да устояват на изкушението да вземат ready-made отговор от AI, преди сами да са размислили върху задачата.“