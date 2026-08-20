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Проучване: Използването на изкуствен интелект вдига оценките за домашно, но сваля тези от изпити

Мащабно проучване сред 27 000 ученици показва, че използването на изкуствен интелект съкращава времето за писане на домашни и вдига оценките с близо 20%, но води до значително по-слаби резултати на финалните тестове и изпити

Стела Христова Стела Христова

20 август 2026, 13:10
Проучване: Използването на изкуствен интелект вдига оценките за домашно, но сваля тези от изпити
Източник: iStock photos/Getty images

И зкуственият интелект е чудесен за училищната работа - докато не стане невъзможно да го използвате на тестовете, показва ново мащабно проучване, пише New York Post.

Според изследването, проведено в Китай, учениците, които разчитат на изкуствен интелект за домашните си, постигат по-високи оценки и приключват с задачите си за рекордно кратко време. В същото време обаче те се представят значително по-зле на изпитите в сравнение с връстниците си, които учат по традиционния начин.

За период от шест месеца учениците, използващи AI, са повишили оценките си за домашна работа с близо една пета (18%) по всички предмети. Това показват данните от съвместното проучване на Дейвид Стромберг от Стокхолмския университет, Виктор Лей и Ву Янхуей от Университета в Хонконг.

В същото време необходимото време за изпълнение на всяка задача е спаднало от 64 на 45 минути.

Когато обаче се стигне до реалните изпити, учениците, използвали изкуствен интелект за домашните си, са постигнали с 20% по-ниски резултати спрямо тези, които са разчитали само на собствените си знания.

Експертите посочват, че навлизането на AI е разрушило пряката връзка между високите оценки от домашните и реално усвоените знания, необходими за тестовете.

Проучването е обхванало 27 000 ученици на възраст между 12 и 18 години в Китай, където използването на технологиите отбелязва огромен ръст. Около 80% от тях съобщават, че ползват китайски AI модели като Doubao и DeepSeek, докато останалите 20% формират контролната група.

На Запад проникването на изкуствения интелект в образованието е още по-мащабно. Приблизително 80-90% от студентите в САЩ, 94% във Великобритания и 93% в Германия признават, че го използват в учебния си процес, според данни от миналогодишно проучване на компанията Chegg.

Въпреки това доказателствата не показват, че изкуственият интелект е вреден сам по себе си.

В друго паралелно изследване студенти от колежа „Мидълбъри“ във Върмонт са били обучавани по непозната тема – едни с помощта на AI чатбот, а други без. Всички, които са използвали технологията, са постигнали по-високи резултати на последвалите тестове, като са запазили това предимство и при повторно тестване седмица по-късно, сочат данните от авторите на проучването Зара Контрактор и Герман Рейес.

„Изкуственият интелект може значително да повиши ефективността на ученето, но само за тези, които го използват интелигентно“, се посочва в анализа. „Учениците трябва да се научат да устояват на изкушението да вземат ready-made отговор от AI, преди сами да са размислили върху задачата.“

Редактор: Стела Христова
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