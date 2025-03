Хилари Клинтън за скандала с приложението Signal: Шегувате се с мен

Б ившият кандидат за президент на Демократическата партия Хилари Клинтън изрази изненадата си в понеделник по повод репортаж на главния редактор на The Atlantic, който разкри, че е бил включен в група с високопоставени представители на администрацията на Тръмп, обсъждащи планове за атака срещу бунтовниците хуси. Това предаде The Hill .

„Шегувате се с мен“, написа Клинтън в социалната платформа X, като сподели статията на The Atlantic заедно с емотикон с широко отворени очи 😯.

👀 You have got to be kidding me.https://t.co/IhhvFvw6DG pic.twitter.com/bnNG4dGSpI