Двойка намери сейф в езеро, съдържащ $100 000

Д вама ентусиасти заявиха, че са извадили сейф, съдържащ около 100 000 долара от езеро в Ню Йорк.

Джеймс Кейн и Барби Агостини хвърлили въже с магнит в езеро във "Флашинг Медоус Корона Парк" в Куинс в петък и извадили сейфа.

New York couple find safe containing $100k in lake https://t.co/WVxvjJK0Jt