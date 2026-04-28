Какво става край Гърция, серия земетресения и се засилват

При първите четири всяко беше по-силно от предишното

28 април 2026, 16:27
Какво става край Гърция, серия земетресения и се засилват
В последния час в Егейско море бяха регистрирани пет земетресения, като при първите четири всяко беше по-силно от предишното.

Това показват данните на Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

Земетресение с магнитуд 5 стана в Егейско море

Първото земетресение бе с магнитуд 2,7 по скалата на Рихтер. Регистрирано в 15:35 българско време. Епицентърът бе на около 100 км от Лариса, на дълбочина 12 км. под Егейско море.

В 15:41 последва трус със сила 3,1, в същия район, но на дълбочина 7 км.

След това, в 16:02 беше регистрирано земетресение с магнитуд 3,3, на дълбочина 10 км.

Земетресение в Егейско море

Последва нов трус, с 16:07, със сила 4,8, но на дълбочина 5 км, пак в същия район, на няколко километра от остров Скиатос.

И последно засега, в 16:10 беше регистрирано земетресение с магнитуд 3,3, но на дълбочина 3 км.

Източник: ESMC    
