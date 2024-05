Две земетресения разлюляха Гърция

Н ово земетресение с магнитуд от 3,2 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на Гърция в 16:16 часа местно време (съвпада с българското време), показва справка на официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на труса е бил на 113 километра западно от Патра и на 24 километра северозападно от Аргостолион, на дълбочина от 10 километра.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M4.0 occurred 15 km W of #Argostólion (#Greece) 4 min ago (local time 13:48:34). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/oBxPI4UKBn

🖥https://t.co/M2Kg6E6KZ0 pic.twitter.com/wjR0M3Zgkm