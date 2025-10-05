Свят

Две деца са убити, а други две са в критично състояние след стрелба в Тексас

Всички лица, за които се смята, че са замесени в стрелбата, са задържани

5 октомври 2025, 08:29
Две деца са убити, а други две са в критично състояние след стрелба в Тексас
Източник: iStock Photos/Getty Images

Д ве деца бяха убити, а още две са в критично състояние след стрелба в предградието на Хюстън, Енгълтън, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните власти в щата Тексас.

Шерифската служба на окръг Бразория написа в публикация във Facebook, че полицаи са се отзовали на сигнали за стрелба вчера и са открили две застреляни деца - на 13 и на 4 години. Две други деца, на 8 и на 9 години, са били транспортирани с медицински хеликоптер до болница и са в критично състояние. 

Всички лица, за които се смята, че са замесени в стрелбата, са задържани, съобщи шерифската служба. 

„Към момента няма заплаха за общността“, се посочва в публикацията във Facebook. Властите не предоставиха други подробности за това къде е станала стрелбата или за обстоятелствата, довели до нея.

„Въпреки че подробностите все още се изясняват, загубата на две деца по такъв начин е трагедия“, написа шерифската служба в публикацията си.

„В мислите си сме със семейството и всички засегнати, докато продължаваме да установяваме повече информация за тази сърцераздирателна ситуация“, се добавя в нея.

Енгълтън е град с население от около 19 500 жители и е административен център на окръг Бразория. Намира се на около 72 километра южно от Хюстън.

Източник: БТА/Владимир Арангелов    
Тексас стрелба деца жертви
Последвайте ни

По темата

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Тръмп: Щом и

Тръмп: Щом и "Хамас" потвърди, примирието в Газа незабавно влиза в сила

Радев: РМС е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията

Радев: РМС е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията

Северна Корея взима допълнителни военни мерки заради засилващото се американско военно присъствие в района

Северна Корея взима допълнителни военни мерки заради засилващото се американско военно присъствие в района

Проблемът с парите за пенсии се задълбочава

Проблемът с парите за пенсии се задълбочава

pariteni.bg

"Трабант": автомобилният символ на бившата ГДР

carmarket.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 2 часа
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 39 минути
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 1 час
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 1 час

Виц на деня

– Скъпа, днес си невероятна! – Само днес ли? – Ето, пак започна...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Гора вместо вода: Нивото на водата в Дунав край Лом е критично ниско

Гора вместо вода: Нивото на водата в Дунав край Лом е критично ниско

България Преди 13 минути

Заради маловодието в коритото са се образували острови, а водата се е отдръпнала далеч от защитните диги

Татуиската Стефани е вторият отпаднал съквартирант от Big Brother

Татуиската Стефани е вторият отпаднал съквартирант от Big Brother

Любопитно Преди 1 час

Тя получи най-нисък положителен вот от зрителите на NOVA

Мъж от Флорида уби и изяде два пауна, арестуваха го

Мъж от Флорида уби и изяде два пауна, арестуваха го

Свят Преди 10 часа

Сега американецът е изправен пред съд по обвинения в жестокост към животни

Чешкият премиер поздрави Андрей Бабиш за победата на изборите

Чешкият премиер поздрави Андрей Бабиш за победата на изборите

Свят Преди 11 часа

АНО спечели близо 35% от гласовете на парламентарните избори

Бурята "Ейми" взе жертви във Франция

Бурята "Ейми" взе жертви във Франция

Свят Преди 11 часа

Бурята прекъсна електрозахранването

Украйна: Китай дава на Русия сателитна информация за ракетни удари

Украйна: Китай дава на Русия сателитна информация за ракетни удари

Свят Преди 12 часа

"Има доказателства за високо ниво на сътрудничество между Русия и Китай", каза Олег Александров

<p>Партията на Андрей Бабиш отбеляза победа на изборите в Чехия - какво следва?</p>

Партията на Андрей Бабиш отбеляза убедителна победа на изборите в Чехия - какво следва?

Свят Преди 12 часа

Избирателната активност беше доста висока - 68,8%

Арестуваха двама крадци в "Елените"

Арестуваха двама крадци в "Елените"

България Преди 12 часа

Предстои да бъде образувано разследване по случая

Нова организация на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село"

Нова организация на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село"

България Преди 13 часа

Ще се стигне ли до криза с отпадъците на София

След бедствието: В кметството в Свети Влас е получен сигнал за открито тяло на жена в "Елените"

След бедствието: В кметството в Свети Влас е получен сигнал за открито тяло на жена в "Елените"

България Преди 13 часа

По първоначална информация тялото е на жена, открито в апартамент на втория етаж на сграда в курорта

<p>Десетки арестувани на протест в Лондон след кървавата атака в Манчестър</p>

В Лондон арестуваха десетки протестиращи, които подкрепят забранена пропалестинска организация

Свят Преди 14 часа

Организаторите на демонстрацията отхвърлиха призивите на полицията и правителството да отменят проявата

Дрон над летището във Франкфурт, 41-годишен мъж е арестуван

Дрон над летището във Франкфурт, 41-годишен мъж е арестуван

Свят Преди 14 часа

Няма данни 41-годишният задържан да има връзка с Русия

Председателят на Висшия адвокатски съвет коментира казуса с и.ф. главен прокурор

Председателят на Висшия адвокатски съвет коментира казуса с и.ф. главен прокурор

България Преди 15 часа

Проблемът с изпълняващия функциите главен прокурор рефлектира в актовете на Върховния касационен съд, каза той

Внимание, шофьори! Авария остави тунелите "Витиня" и "Ечемишка" без осветление

Внимание, шофьори! Авария остави тунелите "Витиня" и "Ечемишка" без осветление

Свят Преди 15 часа

Екипите работят за възстановяване на електрозахранването в максимално кратки срокове, уточниха от АПИ

<p>&quot;Това е една от най-варварските руски тактики&quot;</p>

Украински министър след атаката срещу пътнически влак: Това е една от най-варварските руски тактики

Свят Преди 15 часа

Министърът поясни, че срещу гарата са били извършени две последователни атаки

Край на изборния ден в Чехия: Кой ще управлява страната?

Край на изборния ден в Чехия: Кой ще управлява страната?

Свят Преди 15 часа

Резултатите от повечето избирателни райони ще станат ясни най-късно днес вечерта

Всичко от днес

От мрежата

Как да успокоим кучето си преди посещение при ветеринарния лекар

dogsandcats.bg

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Татуиската Стефани е вторият отпаднал съквартирант от Big Brother

Edna.bg

Дневен хороскоп за 5 октомври, неделя

Edna.bg

Хулио Веласкес празнува днес 44-ти рожден ден!

Gong.bg

Виктор Скерлев с тежък жребий на Световното първенство по джудо за младежи в Перу

Gong.bg

Усещане за златна есен в неделя, но от понеделник се задава нов циклон

Nova.bg

Спасител от "Елените": Ако ние направим грешки, няма кой да помогне на другите

Nova.bg