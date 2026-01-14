Два милиона украинци се укриват от мобилизация

Д ва милиона украинци се издирват за укриване от мобилизация, а други 200 000 военнослужещи са в отсъствие без разрешение.

Това заяви новият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров, съобщи „Киев Индипендънт“.

Говорейки в парламента, където прие новия си пост, Федоров подчерта значението на справянето с настоящите проблеми в армията, за да може Украйна да започне да се движи напред, като например извършването на анализ на ефективността на командирите, вместо вземането на решения единствено въз основа на техните звания.

Кличко: Украйна с остър недостиг на войници, хиляди мъже бягат

„Днес не можем да водим война с нови технологии, използвайки стара организационна структура“, каза Федоров.

„Нашата цел е да променим системата, да осъществим реформи в армията, да подобрим инфраструктурата на фронта, да изкореним лъжата и корупцията, да утвърдим лидерството и нова култура на доверие“, подчерта украинският министър на отбраната.

Рядкото оповестяване на данни за броя на украинците, укриващи се от мобилизация, както и на военнослужещите, напуснали частите си без разрешение, идва в момент, когато Украйна е изправена пред критичен недостиг на човешки ресурс. Пехотните подразделения изпитват особено сериозни затруднения да компенсират тежките загуби.

Това е новият министър на отбраната на Украйна

Изтощени от почти четири години пълномащабна война с минимални почивки, много войници са избрали да напуснат самоволно или да дезертират – престъпления, които по време на военно положение се наказват с лишаване от свобода от 5 до 12 години.

Умишленото укриване от мобилизация също е включено в Наказателния кодекс на Украйна и по време на война се наказва с лишаване от свобода от 3 до 5 години. Мнозина са използвали и самоволното напускане като разпространен, макар и незаконен, начин за прехвърляне между подразделения, с цел да се избегне продължителната бюрократична процедура, но тази практика напоследък е била ограничена.