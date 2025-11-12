Свят

Кметът на Киев Виталий Кличко: Украйна с остър недостиг на войници, хиляди мъже бягат

Той описа руските атаки на фронта „като компютърна игра – те просто продължават да идват, без да се интересуват от падналите войници“

12 ноември 2025, 09:36
Кметът на Киев Виталий Кличко: Украйна с остър недостиг на войници, хиляди мъже бягат
Виталий Кличко   
Източник: GettyImages

У крайна се сблъсква с влошаващ се недостиг на войници, тъй като рекорден брой мъже бягат в Европа, предупреди кметът на Киев Виталий Кличко в интервю.

„Имаме огромни проблеми с войниците – с човешките ресурси“, каза Кличко пред Axel Springer Global Reporters Network, част от която е POLITICO, като признава влиянието, което почти четири години война оказват върху способността на Украйна да попълва редиците си.

Той каза, че

руските войски напредват безпощадно,

описвайки техните нападения като „като компютърна игра – те просто продължават да идват, без да се интересуват от падналите войници“.

Според настоящите правила украинците могат да бъдат мобилизирани от 25-годишна възраст. Кличко предложи това да се промени. „В миналото в армията служеха 18-годишни – но това са деца“, каза той. „Сега в Украйна могат да бъдат мобилизирани само от 25-годишна възраст. Може да се намали с една или две години – до 23 или 22“.

Тези думи отразяват нарастващо безпокойство относно нарастващия излаз на млади мъже от страната. Правителствен указ от август, който позволява на мъже на възраст между 18 и 22 години да напускат страната, съвпадна с рязко увеличение на украинците, търсещи закрила в страните от ЕС.

Последните данни показват, че страните от ЕС са предоставили над 79 000 нови решения за временна закрила на украинци през септември,

най-високото месечно число за последните две години, като големи увеличения са регистрирани в Германия и Полша.

Кличко каза, че дисбалансът между човешките ресурси на Украйна и огромните числени сили на Русия става все по-сериозен. „Те (руските войски) имат заповед и напредват“, каза той. „Успешно защитаваме страната си почти четири години, но е трудно. Смелостта да се бориш все още е там, това е много важно“.

С милиони украинци вече в чужбина, кметът на Киев каза, че бъдещето на страната зависи от обръщане на този излаз веднага щом се върне мирът. „Щяхме да се радваме, ако половината от младите хора се върнат“, каза той. „Но за това ни трябва мир, работа и добро качество на живот. След войната ни очакват огромни предизвикателства“.

По темата

Украйна недостиг на войници Виталий Кличко Киев бягство от Украйна руски войски мобилизация война в Украйна временна закрила следвоенни предизвикателства
Последвайте ни
Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ

Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ

Най-мощната магнитна буря за 2025 г. връхлетя Земята

Най-мощната магнитна буря за 2025 г. връхлетя Земята

Борисов: Ако президентът не наложи вето на закона за

Борисов: Ако президентът не наложи вето на закона за "Лукойл", още на следващия ден ще назначим особен управител

Тайната на Сидни Суини: Как актрисата свали 14 кг за 7 седмици

Тайната на Сидни Суини: Как актрисата свали 14 кг за 7 седмици

Вашите права в еврозоната: Как да откриете и защитите банковата си сметка

Вашите права в еврозоната: Как да откриете и защитите банковата си сметка

pariteni.bg
Кои Plug-in хибриди имат най-качествени батерии и кои – най-лоши

Кои Plug-in хибриди имат най-качествени батерии и кои – най-лоши

carmarket.bg
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“
Ексклузивно

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Преди 4 часа
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Ексклузивно

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Преди 4 часа
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Ексклузивно

Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

Преди 4 часа
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Ексклузивно

Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

Преди 4 часа

Виц на деня

– В обявата пишеше „търсим млад и динамичен екип“. – Оказа се, че търсят един човек, който да прави всичко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Желязков: Очакваме плащане в размер на близо 1,6 млрд. по ПВУ до края на годината

Желязков: Очакваме плащане в размер на близо 1,6 млрд. по ПВУ до края на годината

България Преди 19 минути

Автомонтьорката Лена беше елиминирана от Big Brother

Автомонтьорката Лена беше елиминирана от Big Brother

Свят Преди 36 минути

Тя получи най-нисък зрителски вот и напусна най-известната къща в България

Защо Израел все още нанася удари по Газа и Ливан след примирието

Защо Израел все още нанася удари по Газа и Ливан след примирието

Свят Преди 47 минути

Измина един месец, откакто Израел и Хамас постигнаха първата фаза на прекратяването на огъня в Газа

Енергийният министър: Запаси от бензин имаме за 6 месеца, от дизел за 4, а от авиационно гориво за 2 месеца

Енергийният министър: Запаси от бензин имаме за 6 месеца, от дизел за 4, а от авиационно гориво за 2 месеца

България Преди 47 минути

"Ако от днес спрат доставките, България има достатъчно резерви, и спирането няма да се отрази нито ценово, нито по никакъв начин върху българските граждани", отбеляза Жечо Станков

Парис Джаксън разкри страшен страничен ефект от злоупотребата с наркотици

Парис Джаксън разкри страшен страничен ефект от злоупотребата с наркотици

Свят Преди 58 минути

„Това е... точно това, за което си мислите. Не взимайте наркотици, деца.“

Реджеп Ердоган

Ердоган към турците: Имайте по пет деца, вие сте бъдещето на Европа

Свят Преди 58 минути

„Мястото, в което живеете и работите, вече е вашата родина и нова татковина. Претендирайте за нея“, каза още турският президент

Тежка катастрофа край Хасково, двама са в болница

Тежка катастрофа край Хасково, двама са в болница

България Преди 1 час

Сблъсъкът е станал между два леки автомобила

,

Рекорден студ и сняг в части от САЩ

Свят Преди 1 час

Първата вълна от арктически въздух, засегнала две трети от източната част на страната, се измести на изток

Русия забрани достъпа на своя територия на 30 японски граждани

Русия забрани достъпа на своя територия на 30 японски граждани

Свят Преди 1 час

Сред лицата с наложени ограничения е и говорителят на японското Външно министерство Тошихиро Китамура

Хаос на COP30 - протестиращи от коренното население нахлуха в климатичната конференция

Хаос на COP30 - протестиращи от коренното население нахлуха в климатичната конференция

Свят Преди 1 час

Някои протестиращи развяваха знамена с лозунги, призоваващи за права върху земята

<p>Тийнейджъри&nbsp;уплашиха семейства в Перник с опасни каскади с мотор</p>

Тийнейджъри преминаха с "бясна скорост" с мотори през пешеходен площад в Перник

България Преди 1 час

Един от младежите е заловен, той е на 17 години и криминално проявен

<p>Русия може да подаде арбитражен иск срещу България</p>

Енергиен експерт: Русия може да подаде арбитражен иск срещу България заради "Лукойл"

Свят Преди 1 час

Според енергийния експерт изборът на особен управител следва да се осъществи с открит конкурс

Лена от Big Brother: Не искам синът ми да е модел - по-добре в сервиза! (ВИДЕО)

Лена от Big Brother: Не искам синът ми да е модел - по-добре в сервиза! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Лена не се страхува от етикети и признава, че иска да управлява, а не да следва

Загинали са всички 20 души от военния самолет, разбил се в Грузия

Загинали са всички 20 души от военния самолет, разбил се в Грузия

Свят Преди 2 часа

Това съобщи турското министерство на отбраната

Почитаме св. Йоан Милостиви - патриарх на добротата и смирението

Почитаме св. Йоан Милостиви - патриарх на добротата и смирението

Любопитно Преди 2 часа

Той се родил в град Аматунда на остров Кипър

Внимание, шофьори! Промени в движението по АМ "Тракия" днес

Внимание, шофьори! Промени в движението по АМ "Тракия" днес

България Преди 3 часа

Причината е извършване на асфалтови дейности

Всичко от днес

От мрежата

10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

dogsandcats.bg

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски чете приказки на деца от Плевен

sinoptik.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg

Връща ли се Дениз Ричардс при Чарли Шийн?

Edna.bg

Лена от Big Brother: Ако не бях правила тройка с мъжа ми, той щеше да ми изневери! (ВИДЕО)

Edna.bg

Двама футболисти от Уганда станаха хит в Русе (видео)

Gong.bg

Лео Меси ще играе в Ангола

Gong.bg

Премиерът: Очакваме третия транш по ПВУ да постъпи в рамките на годината

Nova.bg

Задържаха двама мъже за побои в центъра на София

Nova.bg