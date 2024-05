Дрейк и Кендрик Ламар си разменят обиди в новите си парчета

В раждата, тлееща от години, избухна в последните дни. Рапърите Дрейк и Кендрик Ламар си размениха обиди и обвинения в нови песни, което предизвика шок в музикалните среди в САЩ и извън него, предаде АФП.

Подобни сблъсъци между известни изпълнители са част от хип-хоп културата, отбелязва АФП.

Дрейк, рапърът, който през миналата година спечели най-много пари в света, и Кендрик Ламар, известно име в рапа с престижна награда "Пулицър", не се харесват много.

The Results Are In: Kendrick Lamar Won the Great Rap War



There may be more shots to come, but the bulk of the war has been fought, and the results are clear: Kendrick Lamar simply hit harder than Drake could.



🔗 https://t.co/iPInVak4h4 pic.twitter.com/6CgOVY0rDR — Rolling Stone (@RollingStone) May 6, 2024

Словесните им войни в миналото се въртяха около съперничеството кой е по-голямата звезда, но този път двамата изпълнители отидоха доста по-далеч в текстовете на песните, появили се в последните дни, отбелязва АФП.

"Кажи, Дрейк, чух, че ги предпочиташ млади", казва Кендрик Ламар в Not Like Us, в която рапира за "сертифицирани педофили". В текста си роденият в Лос Анджелис Ламар обвинява Дрейк, който е от Канада, че не е "колега", а "колонизатор" на американската култура на чернокожите.

В друга песен, излязла пред уикенда - "Meet the Grahams", Ламар твърди, че Дрейк - чието истинско име е Обри Греъм, има тайна дъщеря.

Дрейк пък пусна парче, озаглавено "Family Matters", в което се намеква за изневяра и дори насилие във връзката на Ламар с неговата годеница и ученическа любов Уитни Алфорд.

Канадецът отхвърли обвиненията в друга своя песен "The Heart Part 6", издадена в неделя, отбелязва АФП.

Kendrick Lamar drops ANOTHER diss track “Not Like Us” before Drake got a chance to respond 😳



“You think the Bay gone let you disrespect Pac n*gga? I think the Oakland show gone be your last stop n*gga”



pic.twitter.com/b8zhdih8vv — BAY AREA STATE OF MIND (@YayAreaNews) May 5, 2024

Враждата привлече вниманието и на аудиторията, далеч от обичайните почитатели на рапа и хип-хопа. Тя беше обект на скеч в предаването "Събота вечер на живо", а подробни хронологии на обидите между Дрейк и Ламар бяха представени и във водещи американски медии като "Ню Йорк таймс" и Си Ен Ен, отбелязва АФП.

Дрейк (37 г.) и Ламар (36 г.) станаха известни с хип-хоп изпълнения около 2010 г. Първоначално те си сътрудничиха, правеха общи парчета и съвместни турнета.

След това обаче всеки тръгна по свой път. Миналата година Дрейк се изравни с Майкъл Джексън като солов изпълнител от мъжки пол с най-много песни - 13, стигнали до номер едно в класацията на "Билборд" за сингли.

Дрейк изтри свое парче с генериран от изкуствен интелект глас на Тупак

Кендрик Ламар, чийто творчество се простира от лични прозрения до системни проблеми като расовите отношения и структурната бедност, често е наричан гласът на едно поколение.

Приятелското съперничество се превърна в открити нападки, което беше "неизбежно", е мнението на Андре Джи, автор на списание "Ролинг стоун" , цитиран от АФП.

"Хората, които не разбират разрива им, в последните 15-20 години не са се стремили към това да бъдат приемани като най-добрия рапър в историята", пише той.

Opinion | Drake and Kendrick Lamar battle for the soul of hip-hop - MSNBC https://t.co/viE1K27G4W — Tyler Hackner 🇺🇦🇺🇦🇵🇸🇵🇸☮️☮️🟧🟧 (@HacknerTyler) May 7, 2024

От десетилетия рапът е тясно свързан със сериозни вражди между най-големите си звезди, припомня АФП.

В началото на 90-те години на миналия век Тупак Шакур и Ноториъс Би Ай Джи се забъркваха в съперничество между хип-хопа на Източното и Западното крайбрежие, подстрекавани от промоутъри, припомня АФП.

Този спор приключи с насилие и трагедия, но днешната вражда - ограничена до текстове и постове в социалните мрежи, изглежда само е разпалила апетита на някои рап любители за по-сериозен сблъсък.

