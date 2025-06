Поглед вътре в тайните американски B-2 бомбардировачи

А мериканските стелт бомбардировачи B-2, които извършиха атаката срещу ядрените съоръжения на Иран на 22 юни, са сред най-мистериозните самолети на нацията, като много рядко се разкриват подробности за вътрешността им, съобщава New York Post.

Военновъздушните сили на САЩ са позволили само на малцина да надникнат в пилотската кабина, където екипажът на B-2 Spirit се обучава за дълги мисии с висока степен на секретност.

През 2019 г. документалистът Джеф Болтън получи разрешение да се качи на B-2 за полет от базата Уайтман край Канзас Сити, Мисури — първият случай, в който цивилен журналист бе допуснат вътре в бомбардировача.

Inside the cockpit of a B-2 bomber, one of America’s most secret aircraft https://t.co/ylm2PIoaH1 pic.twitter.com/XbRSTaOajB