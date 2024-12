Доналд Тръмп назначава свой поддръжник за директор на ФБР

И збраният за следващ президент на САЩ Доналд Тръмп посочи адвоката Каш Пател, известен като негов горещ привърженик, за бъдещ директор на Федералното бюро за разследване (ФБР) – водещата федерална правоприлагаща агенция на САЩ, съобщи Асошиейтед прес.

Агенцията определя номинацията на Пател като поредната „бомба“, която Тръмп хвърля във Вашингтон и тест за това как републиканците в Сената ще подходят при утвърждаването на номинациите му.

„Горд съм да обявя, че Кашяп „Каш“ Пател ще служи като следващ директор на Федералното бюро за разследване. Каш е блестящ адвокат, следовател и борец на „Америка на първо място“ (организация за промотиране на политиките на Тръмп – б.ред.), който е прекарал кариерата си в разобличаване на корупцията, защита на справедливостта и защита на американския народ“, написа бъдещият американски президент в своята социална мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social).

Тръмп допълни, че Пател „изигра ключова роля в разкриването на лъжата „Русия, Русия, Русия“ (т.е. обвиненията, че Русия е оказала подкрепа на президентската му кандидатура – б.ред.), като застана в защита на истината, отговорността и Конституцията“.

Остава неясно дали Пател би бил утвърден на поста дори от доминирания от републиканците Сенат, макар че Тръмп е споменавал възможността за временни назначения между сесиите на Сената, за да прокара своите кандидатури.

