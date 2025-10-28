Доклад: Върховенството на закона в ЕС спада - Унгария е на дъното

Д оклад на Световния проект за правосъдието посочва, че Унгария получава най-ниски оценки за правосъдие в блока, а глобално Русия и САЩ водят спад в върховенството на закона през 2025 г.

Унгария продължава да пада в класациите за върховенство на закона на фона на глобален спад, според нов доклад на World Justice Project, публикуван във вторник, цитиран от Politico .

Страната, ръководена от десния лидер Виктор Орбан, получава резултат 0,50 от възможни 1,0. Това е най-ниската оценка за върховенство на закона сред 27-те държави членки на ЕС - и 0,02 по-ниска от резултата ѝ през 2024 г. Само Словакия отчита по-рязък спад в рамките на блока, с понижение от 0,023 до 0,64.

Унгария обаче не е единствената държава, където правосъдието се представя зле: докладът показва понижени оценки за върховенство на закона за две трети от държавите членки на ЕС спрямо 2024 г., вследствие на "намалена прозрачност на управлението, влошаване на правосъдната система и по-слабо прилагане на регулациите".

Проучването отбелязва подобни отрицателни тенденции и във Великобритания (0,78, спад с 0,01), САЩ (0,68, спад с 0,028), Русия (0,41, спад с 0,049) и Украйна (0,48, спад с 0,007).

Русия регистрира най-голям общ спад между 2024 и 2025 г. сред всички изследвани държави, докато значителното отслабване на върховенството на закона в САЩ я поставя между Словения и Португалия в класация на ЕС, ЕФТА и северноамериканските държави.

България е една от петте страни, причиняващи "демократична рецесия" в Европа

На другия край на скалата Дания остава страната с най-силно върховенство на закона в ЕС и ЕФТА (0,90), следвана от Норвегия, Финландия и Швеция.

Проучването идентифицира отслабване на прилагането на държавните регулации в ЕС. "Особено забележимо е, че неправомерното влияние върху държавните регулации се е увеличило в 63% от страните в ЕС, а забавянията в административните процедури са се увеличили в 70% от държавите членки", пишат изследователите.

Освен това те отбелязват, че три от четири държави в ЕС са отчетени с влошаване на гражданското и наказателното правосъдие, като гражданското правосъдие става по-малко свободно от дискриминация, а наказателните системи по-малко безпристрастни. В повече от половината държави от ЕС съдилищата стават все по-податливи на неправомерно влияние от правителството.