Доклад: Върховенството на закона в ЕС спада - Унгария е на дъното

Страната, ръководена от десния лидер Виктор Орбан, получава резултат 0,50 от възможни 1,0

28 октомври 2025, 09:28
Източник: Istock

Д оклад на Световния проект за правосъдието посочва, че Унгария получава най-ниски оценки за правосъдие в блока, а глобално Русия и САЩ водят спад в върховенството на закона през 2025 г.

Унгария продължава да пада в класациите за върховенство на закона на фона на глобален спад, според нов доклад на World Justice Project, публикуван във вторник, цитиран от Politico.

Страната, ръководена от десния лидер Виктор Орбан, получава резултат 0,50 от възможни 1,0. Това е най-ниската оценка за върховенство на закона сред 27-те държави членки на ЕС - и 0,02 по-ниска от резултата ѝ през 2024 г. Само Словакия отчита по-рязък спад в рамките на блока, с понижение от 0,023 до 0,64.

Унгария обаче не е единствената държава, където правосъдието се представя зле: докладът показва понижени оценки за върховенство на закона за две трети от държавите членки на ЕС спрямо 2024 г., вследствие на "намалена прозрачност на управлението, влошаване на правосъдната система и по-слабо прилагане на регулациите".

Проучването отбелязва подобни отрицателни тенденции и във Великобритания (0,78, спад с 0,01), САЩ (0,68, спад с 0,028), Русия (0,41, спад с 0,049) и Украйна (0,48, спад с 0,007).

Русия регистрира най-голям общ спад между 2024 и 2025 г. сред всички изследвани държави, докато значителното отслабване на върховенството на закона в САЩ я поставя между Словения и Португалия в класация на ЕС, ЕФТА и северноамериканските държави.

България е една от петте страни, причиняващи "демократична рецесия" в Европа

На другия край на скалата Дания остава страната с най-силно върховенство на закона в ЕС и ЕФТА (0,90), следвана от Норвегия, Финландия и Швеция.

Проучването идентифицира отслабване на прилагането на държавните регулации в ЕС. "Особено забележимо е, че неправомерното влияние върху държавните регулации се е увеличило в 63% от страните в ЕС, а забавянията в административните процедури са се увеличили в 70% от държавите членки", пишат изследователите.

Освен това те отбелязват, че три от четири държави в ЕС са отчетени с влошаване на гражданското и наказателното правосъдие, като гражданското правосъдие става по-малко свободно от дискриминация, а наказателните системи по-малко безпристрастни. В повече от половината държави от ЕС съдилищата стават все по-податливи на неправомерно влияние от правителството.

Източник: Politico    
Върховенство на закона Унгария Световен проект за правосъдието ЕС Спад Правосъдна система Русия САЩ Намалена прозрачност Правителствено влияние
