Свят

МВФ одобри нов транш от 690 млн. долара за Украйна

След успешен преглед на кредитната програма Фондът отчете запазена макроикономическа стабилност, но предупреди за забавени реформи и рискове от войната

21 юли 2026, 09:59
Кристалина Георгиева
Кристалина Георгиева   
Източник: БГНЕС
  • МВФ одобри нов транш от около 690 млн. долара за Украйна, след успешен преглед на програмата за финансиране, с което общо отпуснатите средства достигат около 2,2 млрд. долара.
  • Фондът отчита, че Украйна запазва макроикономическата и финансовата си стабилност въпреки войната, но предупреждава, че засилените руски атаки и регионалната нестабилност влошават икономическите перспективи.
  • МВФ отбелязва забавяне на част от реформите и призовава Украйна да продължи с предпазлива икономическа политика и мерки за укрепване на финансовия сектор.

Изпълнителният съвет на Международния валутен фонд (МВФ) приключи пореден преглед на програмата за финансиране на Украйна, с което даде зелена светлина за незабавен достъп на страната до около 690 млн. долара, съобщи институцията, цитирана от Ройтерс.

Украйна изпълнява кредитна програма на МВФ на стойност 8,1 млрд. долара. С последното плащане общият размер на отпуснатите средства по програмата достига около 2,2 млрд. долара, посочва Фондът.

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Прегледът е ключов тест за Украйна, която се стреми да запази икономическата си стабилност и да продължи реформите на фона на засилените руски атаки срещу инфраструктурата ѝ.

МВФ отчита, че страната е съхранила макроикономическата и финансовата си стабилност въпреки войната с Русия. В същото време институцията отбелязва, че икономическите перспективи са се влошили главно заради засилените атаки срещу критичната инфраструктура и косвените последици от войната в Близкия изток.

Според МВФ изпълнението на програмата е било „като цяло задоволително“. Всички количествени критерии за изпълнение и индикативни цели към края на март са били постигнати, въпреки че целта за нетните международни валутни резерви към края на юни не е била изпълнена, отчасти заради отражението на конфликта в Близкия изток.

„Изпълнението на реформите се забави, като няколко структурни показателя бяха изпълнени със закъснение или не бяха изпълнени“, посочва МВФ.

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За да остане програмата в график, експертите на МВФ и украинските власти са се договорили през юни за актуализиран график за осъществяване на реформите, коригиращи мерки за преодоляване на изоставането и допълнителни ангажименти в областта на политиките, припомня институцията.

Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева заяви, че запазването на макроикономическата стабилност остава непосредствен приоритет за Украйна и призова за предпазлива фискална и парична политика, както и за мерки за укрепване на устойчивостта на финансовия сектор.

Източник: БТА, Спас Стамболски    
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