Фас от цигара разкри убиец след 44 години

И зхвърлена угарка от цигара е помогнала за разкриването на над 40-годишен случай на убийството на инструкторка в Boeing, която е била изнасилена и удушена в дома си в щата Вашингтон.

65-годишният Кенет Кундерт е бил заловен тази седмица във връзка с убийството на Дороти Силцел, която е била открита мъртва на втория етаж на жилището си в Кент през февруари 1980 г., съобщи полицията.

30-годишната служителка в аерокосмическа компания, която работела на непълно работно време в пицария, за последен път е видяна жива на 23 февруари същата година. Три дни по-късно тя е открита мъртва по време на социална проверка.

Съдебният лекар е установил, че Силцел е била сексуално нападната, получила е травма с тъп предмет по главата и е починала от задушаване, съобщи тази седмица вестник Seattle Times.

След убийството е взета сперматозоидна течност за изследване, но по-старите ДНК технологии не успяват да установят самоличността на убиеца.

В крайна сметка случаят е замразен, докато не е възобновен повече от 40 години по-късно през март 2022 г., когато съдебен генеалог качва ДНК профил в няколко бази данни. Профилът посочва 11 възможни заподозрени, които са първи братовчеди, съобщава вестникът, като се позовава на съдебни документи.

През септември властите в Кент се насочват към Кундерт и се свързват с офиса на шерифа на Арканзас относно заподозрения убиец с надеждата да получат неговата ДНК.

