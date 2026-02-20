АПИ с важно предупреждение към шофьорите

З а 21 февруари е обявен оранжев и жълт код за значителни валежи от сняг в части от Централна и Източна България, както и в Родопите. Очакват се условия за виелици, образуване на навявания и преспи, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) на официалната си интернет страница.

От пътната агенция апелират шофьорите, на които им предстои пътуване днес и през почивните дни, да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия. Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките, така че превантивните и последващите снегопочистващи дейности да започват максимално бързо.

С приоритет ще се обработват автомагистралите, най-натоварените участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа, както и проходите, които осигуряват връзките между Северна и Южна България. За повишаване на безопасността при необходимост е възможно временно затваряне на отделни участъци за обработка на трасетата. Там, където метеорологичните условия – силен вятър, снегонавявания или намалена видимост – създават риск, трафикът може да бъде ограничаван до подобряване на обстановката и почистване на пътя.

От АПИ призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, да спазват дистанция, да избягват резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Според агенцията блокирането на движението от превозни средства, неподготвени за зимни условия, затруднява пътуването на останалите шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Гражданите и транспортните фирми могат да получават актуална информация за пътната обстановка и зимното поддържане на републиканската пътна мрежа от интернет страницата на АПИ, както и денонощно на телефон 0700 130 20. В агенцията работи целогодишно Ситуационен център в 24-часов режим, който събира и обобщава данните за състоянието на републиканските пътища.