АПИ с важно предупреждение към шофьорите

АПИ предупреждава за възможни виелици, навявания и временни ограничения на движението

20 февруари 2026, 13:03
АПИ с важно предупреждение към шофьорите
З а 21 февруари е обявен оранжев и жълт код за значителни валежи от сняг в части от Централна и Източна България, както и в Родопите. Очакват се условия за виелици, образуване на навявания и преспи, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) на официалната си интернет страница.

От пътната агенция апелират шофьорите, на които им предстои пътуване днес и през почивните дни, да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия. Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките, така че превантивните и последващите снегопочистващи дейности да започват максимално бързо.

С приоритет ще се обработват автомагистралите, най-натоварените участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа, както и проходите, които осигуряват връзките между Северна и Южна България. За повишаване на безопасността при необходимост е възможно временно затваряне на отделни участъци за обработка на трасетата. Там, където метеорологичните условия – силен вятър, снегонавявания или намалена видимост – създават риск, трафикът може да бъде ограничаван до подобряване на обстановката и почистване на пътя.

От АПИ призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, да спазват дистанция, да избягват резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Според агенцията блокирането на движението от превозни средства, неподготвени за зимни условия, затруднява пътуването на останалите шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Гражданите и транспортните фирми могат да получават актуална информация за пътната обстановка и зимното поддържане на републиканската пътна мрежа от интернет страницата на АПИ, както и денонощно на телефон 0700 130 20. В агенцията работи целогодишно Ситуационен център в 24-часов режим, който събира и обобщава данните за състоянието на републиканските пътища.

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 18 часа
Украйна започна контраатака
Украйна започна контраатака

Преди 18 часа
Новородено бебе почина в София
Новородено бебе почина в София

Преди 17 часа
Жестоко убийство в Пловдивско
Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 21 часа
