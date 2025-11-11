След рекордния шътдаун: Предадоха ли се демократите пред Тръмп?

Н яколко сенатори от Демократическата партия склониха да гласуват с републиканците и да сложат край на най-дългия шътдаун в американската история, съобщи Deutsche Welle.

Нима те клекнаха пред Тръмп?

Сенатът в САЩ сложи край на най-дългия шътдаун в историята. Преустановяването на финансирането на правителството продължи над 40 дни, докато част от демократите в Сената не подкрепиха републиканските си колеги.

Демократите не постигнаха пробив за здравното осигуряване

Сенаторите от щатите, в които най-много хора бяха засегнати от блокажа в последните няколко седмици - като Вирджиния, Невада и Ню Хемпшир, където стотици хиляди държавни служители останаха без заплащане - първи склониха. Сред тях бившият кандидат за вицепрезидент Тим Кейн, който отговори на критиките на колегите си, че сега хората във Вирджиния отново ще могат да работят.

Основният проблем, който разделя демократите, е, че те не успяха да постигнат достатъчно отстъпки по отношение на здравното осигуряване, известно като "Обамакеър". То беше подписано от бившия демократически президент през 2010 година и днес гарантира здравно осигуряване на над 20 милиона американци. Тръмп иска да отмени "Обамакеър", демократите се борят за запазването му.

Повечето американци винят републиканците

Сега група демократски сенатори сключиха сделка в замяна на съвсем малки отстъпки, както отбелязва Езра Клайн в "Ню Йорк Таймс". Освен преназначаването на част от освободените служители в администрацията, те договориха и повече финансиране за програми за хранителни помощи. Но отвъд това се отказаха от един дуел, който изглеждаше сякаш печелят. "Демократите твърдяха, че шътдаунът е свързан със субсидии, но за повечето от тях не е така. Става дума за авторитаризма на Тръмп. Става въпрос за това да покажат на своята база и на самите себе си, че могат да се борят. Става въпрос за необичайна реакция на необичайна политическа ситуация", пише Клайн.

Между другото социологията показваше, че повечето американци винят републиканците за рекордно дългото прекъсване на финансирането на правителството. Това е изненадващо, тъй като както отбелязва и Езра Клайн, в подобни случаи президентът има най-голямо влияние върху начина, по който ще се развият преговорите. Но сега изглеждаше, че Тръмп е по-зает с мащабния си ремонт на Белия дом, което явно не се понрави и на избирателите.