Десетки протестиращи бяха арестувани в Колумбийския университет

Н юйоркската полиция арестува десетки пропалестински протестиращи, след като те окупираха част от главната библиотека на Колумбийския университет в сряда, съобщава Би Би Си (BBC).

Двама служители по сигурността на университета бяха ранени,

когато протестиращи нахлуха в библиотеката „Бътлър“ в сряда, според изявление на президента на университета Клеър Шипман, която нарече действията им „скандални“.

Видео, публикувано в социалните медии, показва скандиращи протестиращи, които влизат в библиотеката. Много от тях носят забрадки и маски, нарушавайки забрана, наложена от администрацията на президента Доналд Тръмп.

Anti-Israel, pro-Palestine protesters have taken over Columbia University’s library. All of these people, if they are students, should be immediately expelled: pic.twitter.com/IsJuZi4JTQ

Г-жа Шипман каза, че е помолила нюйоркската полиция за съдействие и добави, че

много от протестиращите не са студенти в уноверситета.

Повече от 70 протестиращи бяха арестувани от полицията, съобщи Columbia Spectator, университетски вестник. „По пряко искане на Колумбийския университет, полицията на Ню Йорк реагира на продължаваща ситуация в кампуса, при която лица са окупирали библиотека и нарушават границите ѝ“, публикува полицията на Ню Йорк в социалната мрежа X.

Видео от протестите показва как протестиращи вандализират рафтовете с книги, като пишат „свободна Палестина“. Друг клип показва служители по обществена безопасност, които блокират изхода на вратата на библиотеката и молят присъстващите да покажат личните си карти от Колумбийския университет или да бъдат арестувани, което доведе до продължителен сблъсък.

Президентът на университета заяви, че макар протестът да е изолиран в една стая в библиотеката, „е напълно неприемливо някои хора да избират да прекъсват академичните дейности, докато нашите студенти учат и се подготвят за финални изпити“.

Г-жа Шипман, която пое ролята през март, след като предишният президент подаде оставка, помоли студентите да стоят далеч от библиотеката.

„Няма да толерираме омраза или насилие под каквато и да е форма в нашия град“, каза кметът на Ню Йорк Ерик Адамс в публикация в X.

В публикация в социалните мрежи протестиращите обвиниха университета в „насилствени репресии“ и заявиха, че са отказали да покажат личните си карти на полицията и служителите по обществена безопасност в кампуса.

The irony of the pro-Palestine jihadists getting locked in the very Butler Library at Columbia University on Wednesday that they forced their way in to vandalize.



This is peak FAFO. Now only if NYC actually prosecuted and jailed these jihadists.pic.twitter.com/NvKkv8pLq0