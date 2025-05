Харвард няма да получава федерално финансиране, докато не изпълни исканията на Белия дом

Х арвардският университет няма да получава федерално финансиране, докато не изпълни серия от искания на правителството на президента Доналд Тръмп, заяви в понеделник американското министерство на образованието, цитирано от Асошиейтед прес.

По-рано американското правителство замрази федерално финансиране за Харвард на стойност 2,2 милиарда долара.

BREAKING: Education Secretary Linda McMahon just sent a letter to Harvard's president telling them to "no longer seek GRANTS from the federal government, since none will be provided."



"Harvard will cease to be a publicly funded institution" 🚨 pic.twitter.com/piR3mpm1Gy