Тръмп замрази 2 млрд. долара за Харвард

А дминистрацията на Тръмп заяви, че замразява повече от 2 милиарда долара във федерални фондове за Харвардския университет, часове след като елитният колеж отхвърли списък с искания от Белия дом, съобщи Би Би Си (BBC).

„Днешното изявление на Харвард засилва обезпокоителното мислене за права, което е ендемично в най-престижните университети и колежи в нашата нация“,

се казва в изявление на Министерството на образованието.

Миналата седмица Белият дом изпрати списък с искания до Харвард, за които каза, че са предназначени за борба с антисемитизма в кампуса. Те включват промени в управлението, практиките за наемане и процедурите за прием. Харвард отхвърли исканията в понеделник и каза, че Белият дом се опитва да „контролира“ неговата общност.

Това е първият голям американски университет, който се противопостави на натиска от администрацията на Тръмп да промени политиката си. Обширните промени, изисквани от Белия дом, щяха да трансформират операциите му и да предадат голяма част от контрола на правителството.

Президентът Тръмп обвини водещи университети, че не са успели да защитят еврейските студенти, когато колежите в страната бяха развълнувани от протести срещу войната в Газа

и подкрепата на САЩ за Израел миналата година.

В писмо до общността на Харвард в понеделник неговият президент Алън Гарбър каза, че Белият дом е изпратил „актуализиран и разширен списък с искания“ в петък заедно с предупреждение, че университетът „трябва да се съобрази“, за да поддържа „финансовите си отношения“ с правителството. „Информирахме администрацията чрез нашия правен съветник, че няма да приемем предложеното от тях споразумение“, пише той. „Университетът няма да се откаже от своята независимост или да се откаже от конституционните си права“.

