Три деца изчезват след Деня на благодарността – в дома на баща им откриват примка и зловеща бележка

А ндрю, на 9 години, Александър, на 7 години, и Танър Скелтън, на 5 години, изчезват в Деня на благодарността преди около 15 години. За последен път са видени през ноември 2010 г. в задния двор на къщата на баща им Джон Скелтън в Моренси, град на границата между Мичиган и Охайо. Децата са отишли да отпразнуват празника и никога не се завърнали.

Джон Скелтън и Тани Зувърс имат различия от есента на 2010 г. и живеят разделени в Моренси. На Деня на благодарността децата е трябвало да прекарат деня с баща си и да се върнат при майка си на следващия ден. Полицията проследява телефона на Скелтън до Охайо в 4 ч. сутринта и обратно в Мичиган след 6 ч. сутринта.

Въпреки интензивното търсене в горите и водите в Мичиган и Охайо и съветите от цялата страна, полицията не открива нищо. Полицията смята, че Джон Скелтън е отговорен за изчезването на момчетата, въпреки че не му е повдигнато обвинение за убийствата. Той излежава присъда от 10 до 15 години затвор за незаконно лишаване от свобода. Това, което довело до подозренията, било посещението на Скелтън в болницата същия ден със странна травма на глезена. Полицията открила и дома му разхвърлян, със счупени стъкла, скъсани кабели на електроуреди и примка, висяща от втория етаж. Подозренията се засилили, когато полицаите намерили Библия с обходен стих.

