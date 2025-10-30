България

Скок на COVID-19 у нас, засилен е интересът към ваксинацията

Тази година симптомите при COVID-19 и сезонния грип са сходни

30 октомври 2025, 08:13
Задържаха златни накити за над 220 000 лв., укрити в кофа с кисело мляко на

Задържаха златни накити за над 220 000 лв., укрити в кофа с кисело мляко на "Капитан Андреево"
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Синдикатите излизат на протест в петък

Синдикатите излизат на протест в петък
Ангел Кунчев: COVID-19 остава водещият вирус

Ангел Кунчев: COVID-19 остава водещият вирус
Млад мъж преби жена насред Ямбол

Млад мъж преби жена насред Ямбол
Ключова поправка: Бюджетът на НЗОК ще е с 260 млн. евро по-висок от предвиденото

Ключова поправка: Бюджетът на НЗОК ще е с 260 млн. евро по-висок от предвиденото
Караджов: Въвеждаме ясни правила и контрол за всички атракциони

Караджов: Въвеждаме ясни правила и контрол за всички атракциони

С настъпването на есента респираторните заболявания отново набират скорост. Лекарите отчитат ръст на COVID-19. Какво ни очаква с приближаването на зимата и кога ще достигне пикът на сезонния грип?

„Нормално е случаите на коронавирус да се увеличават, защото стоим повече в затворени помещения. 1/3 от дошлите в нашия кабинет са именно с COVID-19. Това не бива да ни плаши. Тече усилена ваксинация. Има много висок интерес към имунизирането както за коронавирус, така и за грип. За около 10 дни са поставени над 150 ваксини в нашия кабинет. Лошото е, че в аптечната мрежа почти се изчерпаха ваксините на свободна продажба. В кабинетите все още има налични, но те са за хора над 65-годишна възраст”, уточни в ефира на „Здравей, България” общопрактикуващият лекар Гергана Николова.

Внимание: Тази година симптомите при COVID-19 и сезонния грип са сходни.

В началото и двете заболявания си приличат - висока температура, болка в гърлото, сухота. Затова медиците съветват болните да си правят тестове.

„Важно е да се знае какво се лекува, защото при грипа терапията е специфична. Все още при COVID-19 част от пациентите губят вкус, обоняние”, обясни Николова и призова болните да не се лекуват с антибиотик само заради висока температура. Според нея пикът на грипа ще е през януари - февруари.

Респираторни заболявания COVID-19 Сезонен грип Ваксинация Есенно-зимен сезон Сходни симптоми Тестване Пик на грипа
Последвайте ни

По темата

Скок на COVID-19 у нас, засилен е интересът към ваксинацията

Скок на COVID-19 у нас, засилен е интересът към ваксинацията

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Напрежение заради бюджета за 2026 г., синдикати готвят протест

Напрежение заради бюджета за 2026 г., синдикати готвят протест

Тръмп нареди на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия

Тръмп нареди на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

dogsandcats.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 2 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 2 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 1 час
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 1 час

Виц на деня

- Случва ли се понякога да сте на различни мнения с жена ти? - Да и то много често! - И тя как реагира? -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Президентът на САЩ Доналд Тръмп с колегата си от Южна Корея Ли Дже Мьон

Тръмп даде разрешение за ядрена подводница на Южна Корея, „твърде зает“ е за среща с Ким

Свят Преди 22 минути

Одобрението за подводницата, която ще се строи във Филаделфия, повдига въпроси

<p>Имен ден днес празнуват хората със светлите имена...</p>

Почитаме светите мъченици Зиновий и Зиновия, какво се знае за тях

Любопитно Преди 40 минути

Те живели през трети век в град Еге в област Киликия, на югоизточния бряг на Мала Азия

10 ужасяващи истории на хора, живели в обладани от духове къщи

10 ужасяващи истории на хора, живели в обладани от духове къщи

Любопитно Преди 1 час

От полтъргайст, който спасява брак, до призрак, който имитира живи хора и бута чаши с вода

"Той е Торбалан": Серийният убиец със само една жертва

"Той е Торбалан": Серийният убиец със само една жертва

Свят Преди 1 час

Стефан Смерк направи шокиращо самопризнание три десетилетия след като извърши жестоко убийство

Премахването на нацистки татуировки: "Не знаеш дали се променят или крият"

Премахването на нацистки татуировки: "Не знаеш дали се променят или крият"

Свят Преди 2 часа

Някои организации помагат на хората да премахнат татуировките си, базирани на омраза, организирана престъпна дейност или трафикинг на хора

Роботът Neo иска да поеме домашните ни задължения

Роботът Neo иска да поеме домашните ни задължения

Технологии Преди 2 часа

Хуманоидът ще върши домакинската работа, но няма да ни вземе професията

Сирия призна независимостта на Косово

Сирия призна независимостта на Косово

Свят Преди 9 часа

Османи благодари на сирийския президент Ахмед ал-Шариа

<p>&quot;Ситуацията в Покровск е истински ад&quot;</p>

Украински военен: Ситуацията в Покровск е истински ад

Свят Преди 11 часа

Руските войски са проникнали в града

Мелиса уби десетки, включително деца в Хаити

Мелиса уби десетки, включително деца в Хаити

Свят Преди 11 часа

По предварителни оценки в Ямайка са засегнати над 1 милион души

Фед намали лихвените проценти в САЩ

Фед намали лихвените проценти в САЩ

Свят Преди 12 часа

Против решението се обяви председателят на Фед Стивън Миран

Двама от задържаните крадци от Лувъра частично признаха вината си

Двама от задържаните крадци от Лувъра частично признаха вината си

Свят Преди 12 часа

Видеонаблюдението и анализа на ДНК бяха ключови за ареста

Майка изведе дете от България без съгласието на бащата

Майка изведе дете от България без съгласието на бащата

България Преди 12 часа

Въпреки подаден сигнал, жената не е била спряна на излизане от България

Конфискуваха кралски питон в София

Конфискуваха кралски питон в София

България Преди 13 часа

Влечугото било отглеждано в квартал “Враждебна”

САЩ премахнаха санкциите срещу Милорад Додик

САЩ премахнаха санкциите срещу Милорад Додик

Свят Преди 13 часа

От санкционния списък са премахнати също членове на семейството на Додик, негови фирми и близки сътрудници

Вътрешната комисия отхвърли ветото на президента за СРС и ДАР

Вътрешната комисия отхвърли ветото на президента за СРС и ДАР

България Преди 14 часа

"Възраждане" събират подписи срещу обнародвания вчера закон за ДАНС

<p>Парите в обращение намаляха с над 2 млрд. заради еврото</p>

БНБ: Парите в обращение намаляха с над 2 млрд. лева заради еврото

България Преди 14 часа

Населението и бизнесът се освобождават от запасите им от налични пари

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
1

Двугърби камили са новите обитатели на Зоопарк Бургас

sinoptik.bg
1

Над 1200 кг тежи тиквата-рекордьор на Гинес

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 30 октомври, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 30 октомври, четвъртък

Edna.bg

Ексклузивно за DIEMA SPORT Фабиан Хюрцелер: Най-младият мениджър във ВЛ за своята философия

Gong.bg

Иванков - вратарят голмайстор празнува юбилей

Gong.bg

Скок на COVID случаите у нас, има висок интерес към ваксинацията

Nova.bg

„Тренд“: Всеки трети българин вярва в живота след смъртта, а 2/3 – в кармата

Nova.bg