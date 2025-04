Страхът от безработица в САЩ скочи до най-високото ниво от началото на пандемията от COVID-19

О т самото начало на пандемията от COVID-19 американците не са били толкова сигурни, че безработицата ще скочи рязко.

Според проучване, проведено от Федералната резервна банка на Ню Йорк през март, 44% от потребителите оценяват вероятността нивото на безработица в страната да бъде по-високо година по-късно, като това е най-големият процент от април 2020 година, пише CNN.

Последните данни на Федералния резерв в Ню Йорк за очакванията на потребителите, публикувани в понеделник, 14 април, добавят мрачни перспективи към нарастващите негативни настроения сред американците в период на несигурност и страхове от рецесия, провокирани от непредсказуемата политика на федералното правителство.

