Чудо: Котката Пабло оцеля след 55-минутно пране в пералня

А встралийска котка вероятно е изчерпала един от деветте си живота, след като оцеля в 55-минутен цикъл в пералня.

Според публикация от 10 юни на Специализираната болница за малки животни (SASH) във Facebook, бирманска котка на име Пабло изчезнала за повече от час. Семейството му претърсило цялата къща преди да открие, че домашният любимец е в пералнята, току-що завършила пълен цикъл.

Болницата и семейството предполагат, че Пабло се е промъкнал в пералнята, когато тя била отворена, за да дремне. По-късно един от членовете на семейството пуснал пералнята, без да осъзнае, че котката е вътре. SASH съобщи, че Пабло преживял "пълен 55-минутен студен цикъл", включващ "3000 завъртания".

След като семейството открило Пабло в пералнята, те го откарали спешно в SASH Gold Coast, където пристигнал в "критично състояние". Др. Ела Ярсли от болницата сподели пред 7 News Australia, че котето е било с наранявания на мозъка и белите дробове.

"Той беше в най-ужасното състояние, което съм виждала от дълго време", каза Ярсли. "Малцина са виждали котки да преживяват цял цикъл и да оцеляват."

