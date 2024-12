Четиригодишно момче почина, блъснато от автобус във Великобритания

Ч етиригодишно момче е починало, след като е било блъснато от автобус в Уест Мидландс.

Полицаи търсят записи от видеокамери на инцидента, който е станал малко преди 16,55 ч. в петък на улица „Хай“ в Типтън, Сандуел.

„Момчето беше намерено със сериозни наранявания и за съжаление нищо не можеше да се направи, за да бъде спасено“, се казва в изявление на полицията на Уест Мидландс.

