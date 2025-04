Четири дни в Италия: Чарлз III започна държавното си посещение

К рал Чарлз III пристигна в Италия на четиридневно посещение, на което ще стане първият монарх на Обединеното кралство, който ще направи обръщение към общия парламент на Италия, но няма да се срещне с папа Франциск поради здравословни проблеми на понтифика, предаде АФП.

LONDON, United Kingdom — King Charles III arrives in Italy on Monday for a four-day visit where he will become the first UK monarch to address Italy's joint parliament, but will not meet Pope Francis due to the pontiff's health issues.



READ: https://t.co/jrXgcJ0ORw pic.twitter.com/EPJF4i6thq