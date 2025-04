Крал Чарлз „засвири“ на морков по време на прием в Уиндзор 🥕

К рал Чарлз беше уловен в момент на заразителен смях, докато "свиреше" на морков по време на прием в замъка Уиндзор. Събитието събра около 350 гости в Бъркшър, в чест на приноса на хората, участващи в обществената музика във Великобритания.

Сред присъстващите бяха лидери на местни музикални групи и музикално-социални проекти, мнозина от които доброволци. Впечатление направиха и членовете на Лондонския зеленчуков оркестър (LVO) – ансамбъл, който сам се описва като „единствен по рода си във Великобритания, предлагайки на публиката „домашно отгледано“ забавление“.

Twinkle, twinkle, little... carrot? King Charles tries out root music 🥕



King Charles played th popular nursery rhyme using a carrot at a reception to celebrate those involved in music at community level across the UKhttps://t.co/B4SpY0ZrQh pic.twitter.com/KVeirRFSiE