Киев: Черноморският флот на Русия претърпя “лош месец“

Ч ерноморският флот на Русия претърпя "лош месец", каза Киев, след като украинските сили атакуваха поредица от руски кораби, базирани около контролирания от Русия полуостров Крим.

“Руският черноморски флот продължава да страда“, посочи украинското министерство на отбраната в публикация в социалните медии.

В началото на март Украйна използва собствени военноморски дронове "Магура В5", за да атакува патрулния кораб "Сергей Котов" близо до Керченския проток в Източен Крим. Атаките са повредили кърмата, дясната и лявата част на кораба, преди плавателното средство да потъне, каза Украйна.

По-късно през месеца военновъздушните сили на Киев съобщиха, че са ударили три от руските десантни кораби, както и разузнавателния кораб "Иван Хурс" в черноморското пристанище Севастопол, където Русия частично базира своя Черноморски флот. Украйна каза, че четирите кораба са били ударени, но не посочи, че са били унищожени.

“Страхотна работа на украинските воини“, каза Киев в публикация в социалните мрежи.

March was a bad month for the russian Black Sea Fleet.



On March 5, Magura V5 naval drones attacked the patrol ship "Sergei Kotov". The ship suffered damage to the stern, right, and left sides.



On March 24, the Ukrainian Air Force successfully struck "Yamal", "Azov", and…