Части от Южна Франция останаха без ток, включително Кан

В ластите на френския регион Алп Маритим съобщиха, че части от него са засегнати от мащабен срив на електрозахранването.

Аварията е обхванала и Кан, където продължава годишният филмов фестивал.

Power outage disrupts southeastern France and Cannes Film Festival events, but main venue stays powered for the Closing Ceremony. #CannesFilmFestival #PowerOutage #France #Cannes #FestivalNews #Electricity #AnewZ pic.twitter.com/v19co6ImBm