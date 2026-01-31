Част човек, част звяр: Какво прогони жителите на призрачния град в Аляска?

Н а южното крайбрежие на Аляска, минен тунел, развалини и ръждясало оборудване от консервна фабрика са всичко, което е останало от село Портлок, предаде All That's Interesting.

Жителите на това пристанище за корабоплаване и консервиране изоставят Портлок около 1950 г. в полза на градове, построени по-близо до новата щатска магистрала Аляска Рут 1. Портлок, сгушен в южния край на полуостров Кенай, по протежение на залива Порт Чатъм, вече не е бил практично място за живеене.

Поне това е официалната история.

От друга страна, градските легенди твърдят, че жителите масово са избягали от Портлок заради огромно, космато същество, наполовина човек, наполовина звяр, което започнало да дебне и напада жителите на града. Звярът, напомнящ на Голямата стъпка, е бил известен на местните като Нантиинак.

Терминът Нантиинак произлиза от думата на местните индианци танаина „nant’ina“. Това буквално се превежда като „тези, които крадат хора“.

Твърди се, че Нантиинак е бил отговорен за десетки мистериозни смъртни случаи и изчезвания на жители на града от началото на 1900 г. до изоставянето на града през 50-те години на миналия век. И така, какво всъщност се е случило в Портлок?

Официалната история на Портлок, Аляска

Историята на Портлок започва около 1786 г., когато капитан Натаниел Портлок от Британския кралски флот преминава през района и го похвалва. Градът приема неговото име. Въпреки това, той започва да се развива едва в зората на 20-ти век, когато е построена консервна фабрика за сьомга.

Селото е било малко, с шепа жители, съставени от рибари, дървосекачи, миньори и работници в консервната фабрика, предимно от руски и местен аляски произход. До 1921 г. Портлок се разраства достатъчно, за да отвори пощенски клон.

Но в рамките на 30 години градът е изоставен, тъй като жителите му се преместват в близки места като Нануалек и Селдовия. През 1950 г. прозвучава последният му смъртен звън със затварянето на пощенския му клон. Портлок се превръща в призрачен град.

Официално хората са напуснали, защото градът е бил встрани от новата магистрала. Но според някои, те са избягали от чудовище, което ги е тероризирало десетилетия наред.

В царството на терора на Нантиинак

Малко след основаването на Портлок, Аляска, около 1900 г., започват да се разпространяват зловещи истории за града. През 1905 г. всички работници от местните племена в консервната фабрика напускат града заради „нещо“ в гората (въпреки че се завръщат на следващата година). През следващите няколко десетилетия се случват редица обезпокоителни инциденти в и около Портлок.

През 20-те години на миналия век, Anchorage Press съобщава, че започват да се разпространяват слухове за същество, което витае около близка мина, както и наблюдения на дървета, които очевидно са били изтръгнати от земята с корените си.

След това, през 1931 г., дървосекач на име Андрю Камлук загива мистериозно. Твърди се, че Камлук е бил ударен по главата с огромен къс дърводобивна техника – нещо твърде тежко, за да бъде вдигнато от човек. И въпреки че е имало кръв по близък кран, Камлук е намерен на 3 метра разстояние от него.

Имало е и съобщения от ловци, които са попаднали на 45-сантиметови стъпки, докато проследявали лос. Те съобщили, че са открили „признаци на борба, където тревата е била сплескана, след което само дълбоки следи от човекоподобното животно, което се отправя към високите, обвити в мъгла планини“. Сякаш нещо е убило лоса и след това го е отвлякло.

И не само лосовете изчезвали необяснимо. Alaska Magazine съобщава, че учителка, която е преподавала в района през 40-те години на миналия век, си спомня, че редица работници в консервната фабрика са изчезнали по време на лов на овце и мечки. Зловещо, едно от телата им по-късно е било намерено обезобразено и разчленено в местна лагуна.

През десетилетията подобни истории уж тероризирали жителите на Портлок. Един по един те започнали да напускат града в търсене на по-безопасни места.

„Напуснахме къщите и училището си и започнахме всичко отначало тук [в Нануалек]“, каза Малания Кел, родена в Портлок през 1934 г., пред Homer Tribune. За „дълъг период от време“, обясни тя, нещо е тероризирало жителите на града до такава степен, че те избягали.

И така, верни ли са тези истории за Нантиинак?

Подобни истории изобилстват в статии и уебсайтове за Портлок, Аляска. Но местните жители често оспорват тяхната точност.

„Малания някак си измисли история, защото й омръзна хората да питат дали това е истина“, каза Сали Аш, братовчедка на Кел, която служи като неин преводач за статията в Homer Tribune, пред Anchorage Press. „Тя измисли тази история за това как Голямата стъпка убива хора. Не беше вярно. Всички знаят това.“

Аш израснала в Нануалек, а майка й е родена близо до Портлок. Портлок, каза тя, е било „зловещо място“. И въпреки твърдението си, че братовчедка й е измисляла истории, Аш изглежда вярва, че Нантиинак съществува.

„Казваха ни да не излизаме в мъглив ден. Тогава той се разхожда. Можете да го срещнете и никога не знаете какво би могъл да направи“, каза Аш.

Въпреки това, Аш твърди, че Нантиинак не е бил опасен и че местните са изпитвали някакво уважение към него.

„Мисля, че той е отчасти човек“, каза Аш. „Живял е с хора, а след това не е искал повече да е около тях, затова се преместил в гората; далеч от всички. Започнал да му расте коса и изглеждал като Голямата стъпка– страшно… Чичовците ми, дядовците ми, всички те говореха за него. Той е стар, висок, силен, космат. Живее в гората и можеш да разбереш, когато се приближава. Можеш да го помиришеш. Майка ми често говореше за него.“

Тя добави: „Уважавайте го. Спазвайте дистанция… Той се движеше – беше бърз.“

Така че, въпреки статута на Портлок като „град на призраците“ и дом на „Голямата стъпка от Аляска“, по-вероятно е това малко селище просто да не е издържало изпитанието на времето. Нантиинак, ако съществува, вероятно се придържа към себе си като своя легендарен братовчед Голямата стъпка.

„Хората са виждали Нантиинак, но това не е била причината хората да се преместят по този начин в Селдовия и Нануалек“, каза Аш. „Те са се преместили заради икономиката, училищата и църквата. Наистина не е имало убийства на хора.“