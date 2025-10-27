Любопитно

Зловещата истинска история зад филма на ужасите „Монахинята“

Ето реалната история зад филма и ролята на известните изследователи Ед и Лорейн Уорън

27 октомври 2025, 17:12
Зловещата истинска история зад филма на ужасите „Монахинята“
Източник: iStock/Getty Images

В сичко започва в една стара фермерска къща в Роуд Айлънд. Демонолозите и изследователи на паранормални явления Ед и Лорейн Уорън, известни с разследванията си на случаи като предполагаемо обладаната кукла Анабел и ужасяващите събития в дома от „Ужасът от Амитивил“, са поканени от Каролин Перон. Тя търси помощ за семейството си, което според нея е тормозено от зловещи духове в дома им.

Тези реални събития полагат основата на филма „Заклинанието“ и вдъхновяват цяла кинематографична вселена. „Монахинята“, филм от 2018 г. с участието на Тайса Фармига и Бони Аарънс, е предистория на „Заклинанието 2“ и първият филм от вселената на „Заклинанието“, в който не участват Ед и Лорейн Уорън (изиграни от Патрик Уилсън и Вера Фармига).

Действието на „Монахинята“ се развива в Румъния през 1952 г. и проследява отец Бърк (Демиан Бичир) и сестра Ирен (Тайса Фармига), изпратени в изолиран манастир, за да разследват мистериозната смърт на две монахини. Те са подпомагани от местен жител, известен с прякора „Френчи“.

Според слуховете едната монахиня е убита от демон, появяващ се под формата на монахиня, а другата се самоубива, за да избегне обсебване от злата сила. Това ужасяващо същество е Валак – същият демон, който се появява пред Ед и Лорейн в „Заклинанието 2“, чието действие се развива през 1977 г.

Филмът „Монахинята“ е свободно вдъхновен от няколко документирани преживявания на семейство Уорън в света на паранормалното. Ето истинската история зад филма и ролята на известните изследователи Ед и Лорейн Уорън.

  • Кои са Ед и Лорейн Уорън?

Embed from Getty Images

Ед и Лорейн Уорън са сред най-известните изследователи на паранормални явления. Те разследват реални случаи на предполагаеми обсебвания и преследвания от духове, които вдъхновяват филми като „Заклинанието“, „Ужасът от Амитивил“ и „Анабел“, както и множество книги, базирани на техните досиета.

Ед се определя като демонолог, специализиран в изучаването на духове и обсебвания, докато Лорейн твърди, че е ясновидка и използва виденията си, за да подпомага разследванията им. Ед умира през 2006 г., а Лорейн – през 2019 г.

„Нашата работа е да влезем, да оценим какво се случва, да го документираме и след това да го предадем на църковните власти“, споделя Лорейн пред Springfield Union-News през 1995 г.

Когато работата по „Заклинанието“ започва, Лорейн обучава актьорите как да се справят с чувствителни паранормални преживявания.

„Едно от първите неща, които Лорейн ми каза, е, че от нейната гледна точка и нейните познания за дяволското, всички тези негативни неща се хранят със страх. Това вероятно е нещо, което съм се научила да отблъсквам година след година“, споделя Вера Фармига пред PEOPLE през 2021 г. „И това наистина, честно казано, е трикът – как човек прави това? Нямам непременно рецепта за това, освен да знам самото това.“

Патрик Уилсън също разказва за съвет от Лорейн относно пребиваването в места, за които се смята, че са обитавани от духове.

„Едно нещо, което Лорейн ми каза, когато говорех за свръхестествено явление – дълга история, но – за тези деца и чуването на детски гласове, тя просто много небрежно каза: ‘Вероятно е детски дух, който просто иска да си играе’“, споделя той пред PEOPLE. „Беше толкова импровизирано и всъщност резонира с мен: ако има нещо неземно, свръхестествено или необяснимо, не е задължително да е лошо.“

  • „Монахинята“ базирана ли е на истинска история?

Валак се появява за първи път в „Заклинанието 2“, когато семейство Уорън разследва случая с полтъргайста от Енфийлд в Англия – история за младо момиче, за което се твърди, че е обладяно от свръхестествена сила. Във филма Лорейн вижда видения на демон, облечен като монахиня, който сякаш блокира ясновидските ѝ способности. По това време те не знаят, че този демон е Валак.

В реалния живот Ед и Лорейн действително разследват случая с полтъргайста от Енфийлд, но тяхното участие е значително преувеличено за целите на филма. Няма доказателства, че събитията от Енфийлд са свързани с Валак, чието изобразяване в „Монахинята“ е до голяма степен измислено и не се основава на исторически описания.

Въпреки това два елемента в „Монахинята“ намират отзвук в реални събития от работата на семейство Уорън. През 70-те години на XX век те посещават енорийския монашески дом Борли в Англия – място, известно като едно от най-обитаваните от духове в страната, което векове наред е служило като религиозна резиденция. По време на посещението си Лорейн заявява: „Чувствам присъствието на монахиня в тази църква.“

Сред духовете, за които се говори, че обитават Борли, е призракът на монахиня, за която се смята, че е била погребана жива заради забранена връзка със свещеник. Уорън дори заснемат снимка, за която вярват, че показва призрачна монахиня, молеща се в църквата на енорийския дом.

В интервю за Esquire през 2018 г. зетят на семейство Уорън, Тони Спера, предполага, че този случай вероятно е послужил като вдъхновение за „Монахинята“. „Дали „Монахинята“ е базирана на това преживяване?“, казва Спера. „Мисля, че Холивуд взима части от различни истории и ги сглобява... Не можеха просто да измислят „Монахинята“ от нищото.“

Другият елемент, свързан с реалността, е персонажът на Морис Терио.

  • Кой е Морис Терио в „Монахинята“?

Във филма героят „Френчи“ първоначално е добросърдечен мъж, който помага на отец Бърк и сестра Ирен, но в крайна сметка бива обладан от Валак, който го използва, за да извършва убийства в „Монахинята II“. Този образ е вдъхновен от реален човек от Масачузетс на име Морис „Френчи“ Терио, за когото се твърди, че е бил обладан от демон. Ед и Лорейн се опитват да му помогнат.

„Морис Териолт кървял от очите си. По време на екзорсизма главата му се разцепила и това е заснето“, разказва Ед пред Springfield Union-News през 1995 г. „По кожата му се появили циреи, а по цялото му тяло се появили кръстове.“

Териолт убива съпругата си и се самоубива през 1992 г. Неговите твърдения за обсебване са внимателно проучени, включително от сестра му, която вярва, че той сам проявява тези симптоми.

„Ако е било психично заболяване или фалшиво, защо масите са се повдигали от пода?“, пита Ед в същото интервю. „Настанихме го в болница за шест седмици и лекарите не можаха да го обяснят.“

  • Валак истински демон ли е?

Според историческите текстове – да. Валак се споменава в „Малкият ключ на Соломон“, древен сборник с описания на демони, където е изобразен като крилато дете, яздещо двуглав дракон. Понякога е наричан „великия президент на ада“, но в тези текстове няма връзка между Валак и образа на монахиня.

В публикация в Instagram от 2022 г. режисьорът на „Заклинанието 2“ и продуцент на „Монахинята“ Джеймс Уан обяснява творческото си решение да изобрази Валак като демонична монахиня, вместо да следва митологичните описания.

„Оригиналният ВАЛАК в „Заклинанието 2“ щеше да бъде този крилат демон. Красиво/ужасно изваяна аниматронна куклена глава и практичен костюм“, споделя той.

„Колкото и яко да беше, изглеждаше не на място в света на "Заклинанието", който бяхме изградили“, продължава Уан. „И така, по време на постпродукцията, преосмислих злодея — чувствайки, че трябва да бъде нещо по-приземлено, по-лично и по-зловещо. И така се роди демоничната Монахиня.“

  • Валак изгонен ли е в края на „Монахинята“?

Краткият отговор е: не. Нито отец Бърк, нито сестра Ирен осъзнават, че в края на филма Валак избягва изгнанието, като се вселява във Френчи.

Валак се завръща за нов сблъсък със сестра Ирен в „Монахинята II“, чието действие се развива във Франция през 1956 г., където поредица от убийства се приписват на демонично същество.

  • Свързана ли е „Монахинята“ с „Заклинанието“?

Валак се появява за първи път във вселената на „Заклинанието“ през 2016 г. в „Заклинанието 2“, когато семейство Уорън се сблъскват с демон под формата на монахиня. Лорейн предполага, че демонът приема религиозна форма, за да изпита вярата ѝ. Този образ всъщност е предзнаменование за „Монахинята“, която излиза две години по-късно.

Освен присъствието на Валак, няма явна връзка между двата филма, но в „Монахинята II“ се появява сюжетна линия, която ги обединява. В сцена след надписите се разкрива, че сестра Ирен и Лорейн са потомци на Света Лусия, покровителка на слепите, а тяхното „второ зрение“ е наследствена черта.

Любопитен факт: Вера Фармига, която играе Лорейн, и Тайса Фармига, която изпълнява ролята на сестра Ирен, са сестри и в реалния живот.

Източник: people.com    
Ед и Лорейн Уорън Заклинанието Монахинята Паранормални явления Демонично обсебване Филми на ужасите
