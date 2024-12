Зловещата детска играчка от 50-те години: Домашен комплект за създаване на атомни оръжия

П рез 50-те години на миналия век е създадена детска играчка, чиято цел е била да научи децата на основите на ядрената физика, използвайки технологията на времето. Тя представлявала комплект, съдържащ истински уран и други радиоактивни материали!

Но какъв е бил този уникален комплект.

Between 1950 - 1951, children could get the Gilbert U-238 Atomic Energy Lab. A radioactive atomic energy lab kit which came with three sources of radiation, and four uranium ores. It allowed them to make nuclear reactions at home and was removed from shelves in 1951. pic.twitter.com/K0GWz3wObM