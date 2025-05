Израел удари училище в Газа: „Видях овъглени тела, синът ми припадна“

Н ай-малко 54 палестинци са били убити при два отделни израелски въздушни удара през нощта, включително удар по училище, приютяващо разселени семейства в централна Газа, съобщиха двама директори на болници пред Би Би Си (BBC).

Училище „Фахми Ал-Джаргави“ в град Газа е приютявало стотици разселени хора от град Бейт Лахия, който в момента е подложен на интензивни израелски военни нападения.

Говорител на управляваната от Хамас Гражданска защита в Газа заяви, че са открити 20 тела, включително тези на деца – много от тях са силно обгорени, след като пожари обхванаха две класни стаи, превърнати в жилищни помещения.

From the flames of the massacre committed by the Israeli criminal occupation forces at Fahmi Al-Jarjawi School in Gaza City’s Al-Daraj neighborhood — a school that had become a refuge for displaced families — comes the image of a child: Ward Jalal Al-Sheikh Khalil, the only… pic.twitter.com/FMpXlFOMN9

Израелските военни (IDF) заявиха, че са атакували „командно-контролен център на Хамас и Ислямски джихад“. IDF заяви, че районът се използва „от терористите за планиране... атаки срещу израелски цивилни и войски на IDF“ и обвини Хамас, че използва „населението на Газа като човешки щитове“.

„Пламъците бяха навсякъде. Видях овъглени тела, лежащи на земята“,

каза Рами Рафик, който живее срещу училището, в телефонен разговор с Би Би Си. „Синът ми припадна, когато видя ужасяващата сцена“, добавя той.

Видеоклипове, споделени онлайн, показват големи пожари, обзели части от училището, с графични изображения на тежко обгорели жертви, включително деца, и оцелели, претърпели критични наранявания.

Според местни информации сред загиналите е Мохамад Ал-Касих, ръководител на разследванията на полицията на Хамас в Северна Газа, заедно със съпругата и децата му.

⚡️BREAKING: This girl survived!



Her name is Ward Jalal Al-Sheikh Khalil and she is the sole survivor of her family. She lost six of her siblings in the airstrike targeting Fahmi al-Jarjawi School in Gaza City, and her father is in critical condition. pic.twitter.com/UMmHRs1bkD