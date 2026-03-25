500 долара и пътуване в чужбина: Как новобранците попадат в руски лагери за саботаж

Съдебни дела в Молдова разкриват транснационалната мрежа на Русия за вербуване, обучение и изпращане на шпиони и саботьори.

25 март 2026, 11:46
500 долара и пътуване в чужбина: Как новобранците попадат в руски лагери за саботаж
К огато Анатоли Призенко се срещнал с Максим Рошка пред супермаркет в центъра на Кишинев, той му предложил лесен начин да избяга от работата си в местен автосервиз - платено двуседмично пътуване с активности на открито.

Според показанията на Рошка пред молдовски съд, Призенко дал малко подробности, като уточнил, че Рошка ще получи между 300 и 500 долара, а по-нататъшните инструкции ще дойдат от контакт в Москва.

В рамките на няколко седмици Рошка се озовал в тренировъчни лагери в Босна и Сърбия. Там участниците се обучавали да пилотират дронове, да боравят със запалителни устройства и да се укриват от полицията по време на протести, част от координирани усилия, подкрепяни от Русия, за вербуване на оперативни лица за дестабилизиращи операции дори във Франция и Германия.

Разследванията в Молдова за руската мрежа за вербуване идват на фона на предупреждения от европейски държави, че Москва води хибридна война, насочена към дестабилизиране на вътрешната им политика.

Френските власти, вече нащрек преди президентските избори следващата година, документирали ниско ниво на дезинформационни кампании от руски мрежи по време на местните избори този месец. В Германия правителството извикало руския посланик през декември, обвинявайки Москва в кибератаки и намеса в общите избори миналата година.

След като Молдова преживя някои от най-агресивните кампании на Кремъл през 2024 и 2025 г., властите в страната твърдят, че са добре позиционирани да помогнат на европейските си съседи да се защитят от руски атаки.

Кремъл засили използването на прокси след като много европейски столици изгониха десетки руски дипломати, някои от тях заподозрени като агенти на разузнаването, след пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна през 2022 г.

Молдовските прокурори твърдят, че Призенко е действал като вербовчик в по-широка мрежа, базирана в чужбина, която вече е разкрита. Тя е обучила десетки хора като прокси за руски операции по влияние и дестабилизация. Той трябва да се яви в съда в Кишинев в четвъртък.

Френските власти също разследват Призенко като главен заподозрян при наемането на група молдовски граждани, които нарисували звезди на Давид по стените на Париж след атаките на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., опит за провокиране на политическо напрежение.

В Молдова се разследват над 80 души по подозрение, че са провокирали масови безредици. Двадесет са официално обвинени. Поне двама души, свързани с лагерите, са заподозрени за участие в други дестабилизиращи операции във Франция и Германия.

"Тези млади хора, руски говорещи, бяха вербувани, транспортирани до специално организирани лагери и обучавани как да пробиват кордони на силите на реда", каза министърът на вътрешните работи на Молдова Даниела Мисайл-Ничитин пред POLITICO.

"Някои бяха обучавани да използват безпилотни устройства. Дори получаваха инструкции как да оказват медицинска помощ при насилие."

  • Военен лагер

Рошка попаднал в полезрението на молдовските власти на 11 октомври 2024 г., когато бил спрян на границата с Румъния в микробус.

В превозното средство били намерени сръбска и босненска валута, фенери, SIM карти и USB памети, както и компоненти за дронове, очила за виртуална реалност и радио управляеми устройства. Открити били и шест черни обекта, описани в съдебните процеси като еднократни устройства за пускане на гранати от въздуха.

Тримата пътници в автобуса получили присъди от четири до пет години затвор за подбуждане на масови безредици. Рошка, който твърди, че е бил бит след като отказал да участва в тренировките, свидетелствал в съда като очевидец.

Според съдебните протоколи той първо пътувал до Република Сръбска в Босна, където бил отведен в гъстите гори около Баня Лука. Там участниците били обучавани за протести, работа с дронове и приготвяне на димни гранати.

Обучението се провело непосредствено преди президентските избори през есента на 2024 г., когато прозападната президентка Мая Санду била преизбрана в кампания, белязана от руско влияние. Според свидетели участниците били предупредени, че ако Санду спечели изборите, "ще има война в страната, както в Украйна".

  • Международна връзка

Инструкторите били част от международна мрежа с връзки към руската наемническа група "Вагнер". След това участниците били изпратени за практическо упражнение в Баня Лука - да отбелязват административни сгради и потенциални места за стартиране на дронове.

Част от логистиката по транспортирането на участниците бил мъж на име "Мирчо", идентифициран по-късно като Мирчо Ангелов, български гражданин, който е бил инструктор и отговарял за доставката на храна. Ангелов е осъден във Франция на три години затвор за чуждестранно координирана дестабилизираща операция, включваща червени отпечатъци на ръце пред парижкия Холокост музей.

Друг участник, Данил Дилан, 22-годишен от молдовския сепаратистки регион Приднестровие, е осъден на три години затвор за участие в опити за дестабилизация в Германия.

Участниците получавали заплащане в криптовалута чрез платформи като Trust Wallet.

  • Мрежата на Призенко

Преди да попадне в полезрението на закона, Призенко е управлявал търговски бизнес с продажба на шведска козметика в Молдова. В разследването прокурорите подозират, че не е действал сам, а е бил свързан с Владимир Фирсов, който се смята, че се намира в Русия.

Призенко е признал за организацията на молдовски граждани, които са изрисували звезди на Давид по сгради в Париж, като твърди пред френски медии, че е действал в подкрепа на европейските евреи.

Френските власти определят операцията като част от "опортюнистична и безотговорна стратегия за експлоатиране на международни кризи за създаване на напрежение във Франция и Европа".

  • Извън границите на Молдова

Молдова, разположена между Румъния и Украйна, е на периферията на ЕС, но в традиционната сфера на интереси на Москва. Приднестровието е контролирано от прозападни руски политици от 90-те години.

В последните години страната се превръща във фронт за хибридната война на Русия срещу Европа. През 2024 и 2025 г. Москва е обвинявана в намеса в референдуми, избори и разпространение на дезинформация чрез православни свещеници, мрежи за купуване на гласове, кибератаки и изкуствено генерирани deepfake материали.

Молдова твърди, че разрушава мрежи от чуждестранно обучени оперативни лица, финансирани от Москва, от 2024 г. насам. Според министъра на вътрешните работи случаи като този на Призенко показват, че мрежите, насочени към Молдова, оперират и извън страната, включително с планове за убийства на високопоставени лица в Украйна и цели над 90 ключови цели.

"Случаят с Молдова е уникален, но нито една държава членка на ЕС, нито съседите ѝ не са защитени от хибридни заплахи", се казва в документ, видян от POLITICO.

