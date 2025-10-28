Свят

„Бъди добър. Обичам те": Историята на шокиращо умният папагал Алекс

Алекс промени как се изследва животинският ум

28 октомври 2025
„Бъди добър. Обичам те": Историята на шокиращо умният папагал Алекс
Ч овешкият интелект често е бил разделян от този на животните, но с течение на времето все повече разбираме, че не сме чак толкова различни. Ключов момент в разбирането ни за интелекта на животните идва през 1976 г., когато нещо забележително се излюпва от яйце, предаде IFL Science

Малката птичка не е била смятана за забележителна по време на раждането си, но през следващите 30 години тя напълно ще промени познанието на животните. Късият живот на папагала (за вида му) приключва през 2007 г. – подходящо, с призрачно поетичните последни думи: „Бъди добър. Обичам те. До утре.“

Кой е папагалът Алекс?  

Алекс е африкански сив папагал. Той е купен от зоомагазин от животинския психолог Ирен Пепърбърг, докато тя завършва доктората си по теоретична химия. Целта ѝ: да изследва познавателните му способности и комуникацията – нещо, с което сивите папагали са известни.

Заедно Пепърбърг и Алекс – акроним за Avian Language EXperiment (Експеримент с птичи език) – се впускат в десетилетия обучение, което главно използва техниката модел/съперник. Тя включва двама треньори, които демонстрират поведение, което се надяват наблюдателят – в случая Алекс – да усвои.

Ролите на треньорите се разменят, за да се покаже, че тези взаимодействия са интерактивни, и правилните отговори се възнаграждават с предмет. Грешките се коригират чрез вид укор, като предметът се отнема.

Алекс започва да схваща тези взаимодействия, натрупвайки речник и дори упражнявайки думите си сам. После, един ден, докато гледа в огледало в банята, той прави нещо нечувано за животни, различни от човека.

Папагалът Алекс задава въпрос  

Алекс гледа в огледало един ден през 1980 г., когато се навежда по-близо до отражението си. Според студентката в лабораторията Кати Дейвидсън Алекс попитал: „Какво е това?“, сочейки себе си в огледалото.

„Това си ти“, отговорила Дейвидсън, добавяйки: „ти си папагал“.

Гледайки отново, Алекс попитал: „Какъв цвят?“, на което Дейвидсън му казала: „Сив. Ти си сив папагал, Алекс.“

Така птицата научила думата „сив“ във взаимодействие, което изглеждало да показва много самосъзнание. 

Изследванията на Алекс  

Обучението на Алекс продължило много години и през 1999 г. Пепърбърг публикувала „Изследванията на Алекс“ – книга, изброяваща многото му постижения. Както съобщава The New York Times, те включвали – макар и не само – идентифициране на 50 различни обекта, разграничаване на седем цвята и пет форми, познаване на разликата между над и под, разпознаване на количества до шест и дори идентифициране на материали. В очите на Пепърбърг папагалът Алекс бил способен да разбере въпрос, да мисли за него и да знае правилния отговор.

Постиженията му не били приветствани от всички. Мнозина отхвърляли идеята, че отговорите му представляват сложна мисъл, вярвайки вместо това, че са по-скоро вид представление.

Имало обаче и други, които били по-открити към идеята, че може би сме грешали относно способността на другите животни да мислят.

„Фактът, че една птица може да изрази съзнателните си мисли и чувства, е голям напредък – преди мислехме, че това е невъзможно“, казал д-р Доналд Грифин пред NYT. Като автор на „Мисленето на животните“ Грифин не бил чужд на широко разпространената съпротива срещу идеята, че животните могат да притежават това ниво на съзнание. „Интензивността на отвращението е невероятна. Това е много деликатна тема. Учените не обичат да им се казва, че валидна причина за това, което прави едно животно, е възможността то да го прави с каквото и да е съзнание.“

Последните думи на папагала Алекс  

След 31 години на надминаване на очакванията папагалът Алекс си отишъл доста нецеремониално една нощ през 2007 г. от неизвестни причини. Вечерта преди това, когато казвал лека нощ на Пепърбърг както винаги, той казал: „Бъди добър. Обичам те. До утре.“ Класен акт, както винаги.

Оттогава друг забележителен сив папагал си е направил име: Аполо, който държи световния рекорд на Гинес за най-много идентифицирани предмети в рамките на 3 минути.

Източник: IFL Science    
