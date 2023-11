"Метеорологичната бомба": Бурята "Киаран" се готви да връхлети Великобритания

Б урята "Киаран" ще връхлети Великобритания с унищожителни ветрове със скорост над 160 километра в час. Метеоролози предупреждават и за проливни дъждове към 18:00 часа (местно време). Синоптици определят явлението като "метеорологичната бомба". По думите им "Киаран" ще е една от "най-интензивните ноемврийски бури в Обединеното кралство". Местни железопътни превозвачи са предупредили гражданите да отложат всичките си пътувания.

Националната метеорологична служба на Великобритания е издала предупреждения за лошо време. Оттам посочват, че летящите отломки и наводненията ще доведат до "опасност за живота на хората", а бурята може да причини и "сериозни щети" на сградите. Според службата "Киаран" може да отнесе покриви, да събори електропроводи и дървета и да прекъсне електрозахранването.

Правителството на остров Джърси е издало предупреждения за лошо време, като е наложило заповед за затваряне на всички училища. Летището също ще бъде затворено. Метеорологична служба на Джърси е обявила червен код, означаващ пряка заплаха за живота, заради опасенията, че "Киаран" може да бъде толкова разрушителен, колкото и Голямата буря през 1987 г.

#StormCiarán has been named and is forecast to bring very strong winds and heavy rain to southern parts of the UK on Wednesday night and into Thursday



Stay #WeatherAware pic.twitter.com/wC1NxowSoW — Met Office (@metoffice) October 29, 2023

Рафтовете в множество магазини за хранителни стоки в град Гърнси са били опразнени. Това съобщава Daily Mail.

Железопътните оператори в Англия са предупредили за смущения. Те са призовавали гражданите да работят от вкъщи. Някои компании са обявили, че е "много вероятно да бъде променен графикът на някои влакове, които се движат по основни маршрути". Очаква се да бъдат наложени ограничения на скоростта. Авиокомпании са обявили, че полетите до и от Ирландия може да бъдат засегнати днес. Някои фериботни услуги, които превозват пътници между Нюхейвън и Диеп също са били отменени.

Синоптикът на BBC Саймън Кинг посочва, че "Киаран” може да бъде една от най-интензивните ноемврийски бури, които са застрашавали гражданите на Обединеното кралство.

"Тя е много опасна за околната среда, за хората, които живеят тук. Ако си представите бурята "Киаран" като стрела, която се приближава към Ламанша, Нормандските острови са мишената”, посочва той.

#StormCiarán still hasn't even formed but between now and later tonight it'll go through explosive cyclogenesis.



Hitting the UK in early hours of Thursday with the most damaging and severe winds (100mph) in the English Channel...https://t.co/s3RMfHfa9a pic.twitter.com/AxTK9UdYHQ — Simon King (@SimonOKing) November 1, 2023

"Киаран" вече предизвика наводнения в Северна Ирландия, където до 9 ч. тази сутрин е в сила жълт предупредителен код за опасност от наводнения. Подобно предупреждение е издадено за части от Югозападна, Централна и Източна Шотландия от 03:00 ч. сутринта до 15:00 ч. следобед и в южните части на Англия и Уелс от 18:00 ч. днес до края на утрешния ден.

Прекъсванията на електрозахранването, причинени от бурята, принудиха училище в Хемпшир, в което се обучават 1420 ученици, да затвори тази сутрин.

"Предупрежденията за вятър и дъжд, свързани с бурята "Киаран", са в сила от сряда вечерта до петък. Стихията ще донесе проливни дъждове в много части на Обединеното кралство”, това обявява метеорологът на Метрополитен Дан Сури. Най-големи пориви на вятъра със скорост до 160 км/ч се очакват над островите в Ламанша, коментира той.

It's hardly a 'calm before the storm' out there this morning, it is a real breezy one with heavy downpours dumping through fairly regularly. But if you look hard enough you might be able to see tell tale signs of Storm Ciaran lurking just out of sight. pic.twitter.com/v41vCW1VoD — Constantine Bay (@Constantinesurf) November 1, 2023

Очакваме бурята да предизвика "значителни наводнения", казва Кейт Маркс, ръководител на службата за борба с наводненията в Агенцията.

"Съветваме хората да стоят далеч от реки и ги призоваваме да не шофират през наводнени райони”, посочва тя.

"Предупрежденията ще продължат да се актуализират през следващите дни, така че е важно да следите прогнозите и предупрежденията във вашия район”, коментира метеорологът Стивън Кийтс

Бурята е оказала негативно влияние върху дивата природа, тъй като безпомощни малки таралежи са изхвърлени от подземните си гнезда.