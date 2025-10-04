Свят

Бурята "Ейми" спря десетки полети на летище "Схипхол" в Амстердам

Кралският метеорологичен институт на Нидерландия издаде предупреждение за ветрове, достигащи 90 км/ч по нидерландското крайбрежие

4 октомври 2025, 16:10
Източник: БТА

Н ай-малко 80 пристигащи и повече от 70 заминаващи полета бяха отменени днес на летище "Схипхол" (Schiohol) в Амстердам, тъй като бурята "Ейми" премина през Нидерландия, съобщиха летищните власти в изявление, предаде Ройтерс.

Кралският метеорологичен институт на Нидерландия (KNMI) издаде предупреждение за ветрове, достигащи 90 км/ч по нидерландското крайбрежие и до 75 км/ч във вътрешните райони на страната.

Няколко други полета на "Схипхол", едно от най-натоварените летища в Европа, закъсняха поради лошото време.

По-голямата част от отменените полети бяха на авиокомпанията Ка Ел Ем (KLM), нидерландското подразделение на авиопревозвача "Ер Франс - Ка Ел Ем" (Air France-KLM), който също предупреди на своя уебсайт, че по-нататъшни закъснения или отмяна на полети заради лошото време могат да засегнат утрешното разписание.

Източник: БТА, Илиян Цвейн    
Летище Схипхол Отменени полети Буря Ейми Нидерландия Амстердам Лошо време Закъснели полети КЛМ Ветрове Метеорологично предупреждение
