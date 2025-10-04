Бурята "Ейми" спря десетки полети на летище "Схипхол" в Амстердам

Н ай-малко 80 пристигащи и повече от 70 заминаващи полета бяха отменени днес на летище "Схипхол" (Schiohol) в Амстердам, тъй като бурята "Ейми" премина през Нидерландия, съобщиха летищните власти в изявление, предаде Ройтерс.
This is acutally due to amy, amy also caused gusts up to 62m/s (mountain gusts) and gusts up to 43m/s in low lying areas, over 120 thousand are without power, a video from sandefjord, and not my video pic.twitter.com/fzG0hb2tse— NexaNews (@NexaNews_) October 4, 2025
Кралският метеорологичен институт на Нидерландия (KNMI) издаде предупреждение за ветрове, достигащи 90 км/ч по нидерландското крайбрежие и до 75 км/ч във вътрешните райони на страната.
Няколко други полета на "Схипхол", едно от най-натоварените летища в Европа, закъсняха поради лошото време.
Beautiful #StormAmy with the core near the Shetland Island with the pressure below 950 hPa. The cold front reached Germany and France already. Note the remnants of #IMELDA on the left side. Source: https://t.co/L6qqwAq4EX pic.twitter.com/Aa1K1p3mmM— Martin Templin (@TemplinMartin) October 4, 2025
По-голямата част от отменените полети бяха на авиокомпанията Ка Ел Ем (KLM), нидерландското подразделение на авиопревозвача "Ер Франс - Ка Ел Ем" (Air France-KLM), който също предупреди на своя уебсайт, че по-нататъшни закъснения или отмяна на полети заради лошото време могат да засегнат утрешното разписание.