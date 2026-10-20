Арестуваха сириец в Пловдив за намушканите младежи край НДК

С ирийски гражданин е задържан от полицията в Пловдив по подозрение, че е намушкал двете момчета на 16 октомври в София, в района край НДК.

Задържаният е на 23 години. Той пребивава у нас с хуманитарен статут, предава БНР.

Наръгаха с нож двама младежи в центъра на София

Той и иззетите при претърсване на жилището му веществени доказателства са предадени на разследващи от Четвърто Районно управление на СДВР, където се води досъдебното производство по случая.

Припомняме, че двама младежи на 18 и 19 години бяха настанени в болница в шоково състояние и с множество прободни рани след нападение с нож в центъра на София.

Инцидентът е станал около 21:30 часа в петък в парковото пространство около НДК.

Спешните медици стабилизираха пострадалите на място, след което единият младеж беше хоспитализиран в болница „Пирогов“, а другият – във Военномедицинска академия.