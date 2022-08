Мексико обляно в кръв: Четирима журналисти бяха убити

Б андити са убили четирима журналисти от местна радиостанция в мексиканския град Сиудад Хуарес на границата със САЩ, пише вестник Milenio.

Съобщава се, че нападението е станало пред пицария, а бандитите са започнали да стрелят по журналистите без предупреждение. Сред четиримата загинали е и радиоводещият на Megaradio Алън Гонзалес.

След като убиват журналистите, нападателите са стреляли вътре в заведението и са ранили още четирима души.

Убийството на четиримата радио журналисти е поредният епизод от вълната от насилие, залял северната провинция Чихуахуа.

Главоломното темпо на убийствата тази година направи Мексико една от най-опасните страни за журналисти, която не е зона на военни действия, отбелязва АП. От 2000 г. до 2021 г. групата за защита на човешките права Article 19 регистрира 145 убийства на журналисти в Мексико, като седем от тях са през 2021 година.

