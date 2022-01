Застреляха мексиканска журналистка в колата ѝ

М ексиканска журналистка е застреляна в северния граничен град Тихуана, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс. Това е вторият такъв случай в района в рамките на седмица.

Лурдес Малдонадо, журналистка с дългогодишен опит, е била застреляна в колата си в квартал Санта Фе на Тихуана, съобщи главният прокурор на щата Долна Калифорния в изявление.

Mexican journalist Lourdes Maldonado, who told President AMLO in 2019 that she feared for her life, has been shot dead pic.twitter.com/dE3BADU1id

Убийството е извършено по-малко от седмица, след като официални лица съобщиха, че 49- годишният мексикански фотожурналист Маргарито Мартинес е починал, след като е бил прострелян в главата пред дома си в Тихуана.

Източник, запознат със случая, заяви, че Лурдес Малдонадо е била регистрирана в държавната програма за защита на журналисти, която включва полицейско наблюдение на дома ѝ.

Rest in peace journalist Lourdes Maldonado, shot dead today in the area of Santa Fe in Tijuana.



Mexico continues to suffer from one of the worst series of murders of journalists anywhere in the world.https://t.co/afYdgGBdvp