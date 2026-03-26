„Убийте го с огън!“: Космически обект с „пипала“ на МКС ужаси хората в интернет, астронавт изненада какво е

И зображение на израстък с пипала в Космоса предизвика фурор в мрежата, а ужасени хора умоляват астронавтите да го „убият с огън“, разказва The Post.

Популярни в социалните мрежи снимки показат плаващ, лилав обект с яйцевидна форма и пипала, излизащи от него – досущ като плаката за научнофантастичния хорър от 1979 г. „Пришълецът“.

За щастие, истинският предмет не е толкова коварен, колкото изглежда. В популярен пост в социалната мрежа X астронавтът на НАСА Дон Петит обясни, че аномалията всъщност е „орбитиращ“ картоф, наречен „Спъдник-1“. Той го е отгледал на борда на Международната космическа станция (МКС) като част от хобито си за междузвездно градинарство в свободното време.

„Това е ранен лилав картоф, окомплектован с парче велкро, за да бъде закрепен в моя импровизиран терариум с изкуствена светлина“, обясни ученият.

„Взех картофи на Експедиция 72 за моята космическа градина – дейност, която вършех в извънработното си време“, добавя той.

Той поясни, че картофите са едни от най-неефективните растения, когато става въпрос за съотношението между ядлива хранителна стойност и обща маса на растението (включително корените). Петит отбеляза, че те са били важна част от сюжета в романа за оцеляване в космоса „Марсианецът“, по който е заснет филмът с Мат Деймън през 2015 г.

Зрителите обаче останаха сериозно стреснати от изображението, като един от коментиращите написа: „Братле, искрено реших, че това е някакъв вид излюпващо се яйце“.

Spudnik-1, an orbiting potato on @Space_Station!



I flew potatoes on Expedition 72 for my space garden, an activity I did in my off-duty time. This is an early purple potato, complete with spot of hook Velcro to anchor it in my improvised grow light terrarium.



Potatoes are one… pic.twitter.com/MXsoV20vJ8 — Don Pettit (@astro_Pettit) March 20, 2026

„По някакъв начин велкрото го кара да изглежда извънземно. Време е да върнем карантините, ха-ха“, написа друг. Трети директно посъветва: „Убийте го с огън!!!“.

Други потребители се заинтересуваха от земеделските аспекти на отглеждането на картофи в космоса. „Как е в сравнение с отглеждането на Земята?“ попита любопитен ум. „Знае ли картофът накъде да изпрати растението над почвата и корените/клубените надолу при микрогравитация?“

„Корените биха расли във всички посоки при липса на гравитация, а всички растения, които някога съм отглеждал в космоса, растат много по-бавно, отколкото на Земята“, отговори Петит.

„Имам още снимки, които ще споделя по-късно“.

Това е нещо повече от космически трик. С предстоящата лунна мисия „Артемида“ и плановете на SpaceX и други агенции за експедиции до Марс, изхранването на астронавтите при дълги пътувания става все по-важно.

Финландският стартъп Solar Foods в момента си сътрудничи с Европейската космическа агенция (ESA) по проект, който изследва дали нова „космическа храна“, създадена от урина, може да бъде произвеждана на МКС. Макар да звучи неприятно, тази космическа прехрана би предотвратила зависимостта на станцията от храна, произведена на Земята и транспортирана дотам – процес, който в момента струва цяло състояние и е неприложим за пътувания на дълги разстояния.