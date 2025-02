Астронавт с увреждания получи одобрение за мисия в Космоса (СНИМКИ)

Б ритански астронавт с увреждания влезе в историята, след като беше одобрен да участва в космическа мисия, съобщи Европейската космическа агенция (ESA).

Джон Макфол, бивш параолимпийски спринтьор от Кардиф, е официално сертифициран да предприеме дългосрочна мисия на Международната космическа станция (МКС), съобщиха от агенцията на пресконференция в петък.

"Страхотно е да завърша проучването за осъществимост и да докажа, че няма технически ограничения да летя до Международната космическа станция", сподели Макфол. Проучването трае две години и включва десетки тестове за медицинско свидетелтство, подготовка и компетентност в извършване на задачи.

Той подчерта, че "днешното съобщение не е само за това, че лично аз получавам медицинско свидетелство за дългосрочни мисии", а има много по-широко значение, допълни Макфол, посочвайки промяната в отношението към хората с увреждания.

👨‍🚀 El velocista y cirujano paralímpico británico John McFall se ha convertido en la primera persona con una #discapacidad física en recibir autorización para volar a la Estación Espacial Internacional, un hito para la exploración espacial humana.https://t.co/4Ow67hLbPr pic.twitter.com/EspR7RrOSe — Fundación ONCE (@Fundacion_ONCE) February 16, 2025

"Мисля, че това трябва да даде на хората вяра, че промяната е възможна. Когато правилните хора слушат и има адекватна подкрепа, нагласите могат да се променят. И макар че тази промяна започва в космическата индустрия, това не означава, че не може да се случи в много други сфери."

Макфол разкри, че по време на процеса на тестване, продължил около месец и включвал медицински прегледи, той е трябвало просто да демонстрира, че може да изпълнява необходимите задачи.

През 2022 г. ESA стартира проучването Fly!, насочено към изследване на предизвикателствата пред астронавтите с физически увреждания. В резултат на това Макфол, баща на три деца, беше избран за резерва в програмата за астронавти на ESA.

🚴‍♂️💫 Cycling into the future of spaceflight!



As part of ESA’s #Fly! initiative, member of the @esa astronaut reserve John McFall put his prosthesis to the test—cycling 🚲 in a -6° head-down position 🔄 to study how fluid shifts in microgravity might affect the fit.



🌍🚀 Find… pic.twitter.com/NWfQ5qigdk — Human Spaceflight (@esaspaceflight) January 31, 2025

"Космосът не е естествена среда за човека. Всички ние бихме били "увредени" в условията на микрогравитация. Така че беше крайно време някой с протеза да бъде сертифициран като медицински годен за живот и работа на Международната космическа станция", добави Томас Мур, научният кореспондент на Sky news.

Даниел Нойеншвандер, директор на ESA за изследване на хора и роботи, заяви:

"Джон е част от групата астронавти, които имат право да летят до Международната космическа станция, независимо от политическите съображения на който и да е от нашите международни партньори.

Този въпрос вече е решен. И аз съм изключително горд, защото Европа отстоява своите ценности. Приобщаването е основна ценност за Европа, както и за Европейската космическа агенция.

Ние се стремим към отговорно, устойчиво и дългосрочно изследване на космоса. А Джон е просто прекрасен пример."

John McFall has become the first disabled astronaut cleared for flight



Details for @cosmicnxws -> https://t.co/DFS2EsrCRH pic.twitter.com/Vl43t91mPs — Phazzee 🐼🚀 | 中国航天 🇨🇳 | 🇵🇸🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 (@PhazzeeYeehaw) February 17, 2025

Нойеншвандер не разкри кога Макфол може да се присъедини към мисия, но подчерта:

"Това е само началото."

European member of the Astronaut Reserve, John McFall and the team at @ESA have shown it is possible for someone with a physical disability to live and work on the @Space_Station. 🛰️



Read more about the Fly! Mission Ready phase 👉 https://t.co/EdfkWq9mbC



Hear from John 👇 pic.twitter.com/dyHzoozpd6 — UK Space Agency (@spacegovuk) February 16, 2025

ESA съобщи, че експерти от NASA и SpaceX също са участвали в двугодишното проучване за осъществимост, като са анализирали над 80 различни аспекта, включително медицинските предизвикателства.

Попитан дали би участвал в евентуална бъдеща британска космическа мисия, Макфол заяви, че това е "много интересна перспектива", но подчерта, че "към момента няма нищо конкретно предложено".

Историята на Макфол е вдъхновяваща. На 19-годишна възраст той губи десния си крак при катастрофа с мотоциклет. Въпреки това, с неуморна воля и упоритост, той се научава да бяга отново и през 2005 г. започва професионална кариера като лекоатлет.

Той представлява Великобритания и Северна Ирландия като параолимпийски спринтьор на 100 метра и печели повече от дузина медали, включително бронз на Параолимпийските игри през 2008 г. След края на спортната си кариера се посвещава на медицината и става ортопедичен хирург.

"Фантастично е да видим как Джон и екипът на ESA доказаха, че е технически възможно човек с физическо увреждане като неговото да живее и работи на Международната космическа станция.

Това е новаторска работа, която никоя друга космическа агенция не е извършвала досега. Сега очакваме с нетърпение следващата фаза – мисията Fly! Готови за полет", каза Лиз Джонс, временен ръководител на космическите изследвания в Космическата агенция на Обединеното кралство.

"Това е решаваща стъпка към първата дългосрочна мисия за астронавт с физическо увреждане."

