Удар по болница в Судан, най-малко 64 загинали

П ри удар по болница в Судан са загинали най-малко 64 души, сред които и деца, медицински персонал и пациенти, съобщи в събота генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесу, предаде Ройтерс.

Атаката срещу университетска болница „Ал Деайн“, в Източен Дарфур, е извършена в петък. Болницата е спряла работа, като е прекъснат достъпа до основни медицински услуги в града, заяви Гебрейесу в публикация в „Екс“ (X).

#DePlaneta | Ataque contra un hospital de Sudán deja 64 muertos, entre ellos 13 niños



La guerra que asola a Sudán desde abril de 2023 ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados. https://t.co/xPo3ulli7U — Diario El Salvador (@elsalvador) March 22, 2026

Судан остава фактически разделен на две близо три години след началото на конфликта между редовната армия и паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП).

Въпреки че редовната армия, която воюва срещу СБП, обяви през март миналата година, че е установила пълен контрол над столицата Хартум, паравоенната организация, заедно със своите съюзници продължава да контролира части от Судан.