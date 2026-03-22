Удар по болница в Судан, най-малко 64 загинали

Сред жертвите има деца, пациенти и медицински персонал, съобщи СЗО

22 март 2026, 07:23
Източник: БТА

П ри удар по болница в Судан са загинали най-малко 64 души, сред които и деца, медицински персонал и пациенти, съобщи в събота генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесу, предаде Ройтерс.

Атаката срещу университетска болница „Ал Деайн“, в Източен Дарфур, е извършена в петък. Болницата е спряла работа, като е прекъснат достъпа до основни медицински услуги в града, заяви Гебрейесу в публикация в „Екс“ (X).

Судан остава фактически разделен на две близо три години след началото на конфликта между редовната армия и паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП).

Въпреки че редовната армия, която воюва срещу СБП, обяви през март миналата година, че е установила пълен контрол над столицата Хартум, паравоенната организация, заедно със своите съюзници продължава да контролира части от Судан.

Източник: БТА, Илиян Цвейн    
